Bruselas da luz verde al proyecto Medgen, la conexión eléctrica entre Italia y Argelia, que también pasará por Túnez

La Comisión Europea ha dado luz verde de manera oficial al proyecto Medlink Renewable Generation (MedGen), como uno de los planes transfronterizos prioritarios de energía renovable que unirá África y Europa.

Se trata de una iniciativa que establecerá una conexión eléctrica estratégica de 2x2 gigavatios de sur a norte en el mar Mediterráneo, entre Argelia e Italia, atravesando Túnez. Lo hará mediante dos cables submarinos de corriente continua de alta tensión, independientes y modulares.

El proyecto consiste en instalar 10 gigavatios de energía con aerogeneradores, paneles solares y centrales de almacenamiento en baterías en regiones desérticas de alto rendimiento de Túnez y Argelia.

El objetivo es exportar anualmente 28 teravatios hora de electricidad renovable a las regiones italianas de Toscana y Liguria. Con ello se pretende reducir aproximadamente ocho millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono anuales en la Unión Europea y acelerar la transición energética.

Esta importante generación de energía renovable cubrirá parte del consumo energético argelino y permitirá la exportación de electricidad verde a la Unión Europea. En concreto, la energía importada cubrirá casi el 8% de las necesidades eléctricas de Italia.

“Contribuye a la descarbonización, a la realización del mercado interior de la energía y a la mejora de la seguridad del suministro”, indica la Comisión Europea sobre MedGen.

Desarrollado por la empresa energética italiana Zhero, el proyecto está programado para comenzar a operar en 2030 y podría expandirse para suministrar energía verde a Austria, Alemania y Suiza.

Ya está incluido en el plan de transmisión de energía a largo plazo de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (Entso-e).

Zhero ya ha conseguido más de 100 millones de euros en financiación inicial, pero necesitará alrededor de 5.000 millones de euros para que el proyecto se concrete plenamente, y los costes de desarrollo deberán ser cubiertos por los futuros clientes de electricidad. También incluye a Baker Hughes y TotalEnergies entre sus inversores, según anunció la compañía italiana.

Los principales clientes objetivo serán industriales. Además, Zhero espera que esto anime a algunos de ellos a deslocalizar parte de su capacidad de producción y tecnología, con el fin de aumentar la relación valor añadido/beneficio de las contrapartes africanas.

En total, la inversión se elevará aproximadamente a 7.000 millones de euros. Y prevé solicitar apoyo financiero europeo en el marco del Mecanismo Conectar Europa (CEF).

Elmed

Por otro lado, Italia y Túnez ya trabajan en un proyecto de interconexión eléctrica independiente de 1.000 millones de euros, denominado Elmed y autorizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Seguridad Energética de Italia.

Se trata de un interconector submarino que transportará hasta 600 megavatios de energía limpia generada a partir de energía hidroeléctrica y su entrada en funcionamiento está prevista para 2028.