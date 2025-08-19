Forestalia pierde 300 MW eólicos en Aragón por caducar su acceso a la red y Capital Energy otros 500 MW

Forestalia ha perdido los derechos de acceso y conexión a la red eléctrica para sus proyectos eólicos en la comarca del Matarraña (Zaragoza), tras “incumplir los plazos administrativos” exigidos por la normativa vigente.

La caducidad ha sido confirmada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), lo que representa un nuevo revés jurídico para los desarrollos energéticos de la compañía en este entorno.

Según anuncia la Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel y la Asociación Gent del Matarranya, Forestalia ha incumplido los hitos administrativos, perdiendo así sus derechos para ejecutar estos proyectos tal cual estaban proyectados.

Además, las entidades consideran que la Declaración de Impacto Ambiental favorable emitida en 2023 "ya no es válida ante cualquier nuevo intento de reactivación por parte de Forestalia, que podría destinar esos parques eólicos para autoconsumo industrial a través de líneas directas, como ya ha apuntado en los medios de comunicación".

En opinión de la plataforma contraria a los proyectos renovables, alterar el destino de la energía, de evacuación a red general a autoconsumo industrial, y replantear completamente su línea de evacuación" constituye por sí misma una modificación sustancial del proyecto original.

Capital Energy en Aragón

Tampoco sale adelante el parque eólico promovido por Capital Energy en las comarcas del Bajo Aragón y el Matarraña. La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del MITECO (Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico) le ha declarado ambientalmente inviable.

Además, el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) ha lanzado una resolución negativa a otros proyectos de la compañía que afectan precisamente a los mismos parajes en los que Forestalia pretende actuar.

La resolución se publicó en el Boletín Oficial del Estado del 30 de julio de 2025, y concluye que ni la configuración inicial ni las sucesivas modificaciones del proyecto lograron garantizar su compatibilidad con la conservación del entorno natural, en especial con las especies protegidas y los espacios de la Red Natura 2000.

El proyecto preveía la instalación de tres parques eólicos —Paucali, Arlo y Céfiro— con una potencia total de 252 MW y 42 aerogeneradores repartidos entre los municipios de Maella (Zaragoza), Mazaleón, Alcañiz y Valjunquera (Teruel).

La infraestructura de evacuación cruzaba también territorio catalán hasta conectar con la subestación de Ascó II.