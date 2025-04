Las centrales nucleares adaptan sus operaciones al creciente protagonismo de las renovables en pleno debate sobre su futuro

En pleno debate social y político sobre el futuro de la energía nuclear en España, y especialmente en el tiempo de descuento del cierre de la central cacereña de Almaraz, el mercado eléctrico vive unas semanas extrañas con una primavera especialmente lluviosa y ventosa, que ha empujado a la energía nuclear a adaptarse y ser más 'flexible' en su operación. Hasta ahora, sus 8 GW de capacidad producen el 20% de la electricidad del país, pero eso está cambiando.

Esta meteorología ha traído como consecuencia una alta generación renovable. En concreto, el miércoles 16 de abril, ha superado la demanda, es decir se ha producido más del 100% de la electricidad consumida con tecnologías de origen renovable. El exceso se ha vendido a otros países a través de las interconexiones o para almacenamiento de energía (bombeo hidráulico).

No es la primera vez que se cubre el 100% de la demanda nacional española con tecnologías limpias en España, ya ocurrió en mayo de 2023, pero sí es un hito histórico que se haya alcanzado el récord de generación durante el día, con un pico de 30.484 MWh a las 10:25 horas de la mañana.

Y en este contexto, y por primera vez en la historia, ha habido un 'parón' nuclear significativo. Las centrales nucleares Almaraz I y Almaraz II anunciaron su parada desde la medianoche del miércoles 16 de abril y Cofrentes al día siguiente. Ascó 1 también comenzó reduciendo la carga hasta los 300 MW el pasado sábado 12 hasta la madrugada del martes, que paró por completo.

Además, "ahora mismo tenemos parada por recarga a Trillo, aunque ya le falta menos para volver a generar, el próximo tres de mayo", explica a EL ESPAÑOL-Invertia Francisco Valverde, experto en mercados eléctricos.

Pero todo este proceso supone que "se haya bajado la generación hasta unos 4 GW". Han cesado su producción al completo tanto Ascó 1 (en principio hasta el viernes) como Almaraz 1 (hasta el 1 de abril) y Almaraz 2 (hasta el 26/4). Además ha bajado carga unos 300 MW Cofrentes (también hasta el viernes)".

"Hay que mencionar que estos episodios de bajadas o paradas no son nuevos y en la primavera del año pasado fueron más salvajes aún, pero serán recurrentes con la incorporación de más renovables al mercado".

Futuro más 'flexible'

Estos días, de gran producción renovable y bajos precios, la generación nuclear se ha ido reduciendo. Según un comunicado de Foro Nuclear, "la decisión de parón nuclear o bajada de potencia tiene que ver con que su oferta no ha resultado casada en el mercado mayorista debido al escenario de precios bajos sostenidos".

Y la demanda suele caer aún más durante los días festivos de Semana Santa. El tiempo primaveral (no mucho frío ni mucho calor), más horas de sol y las vacaciones laborales forman el cóctel perfecto.

Y como consecuencia del descenso de la demanda, la alta penetración renovable de los próximos días y la desproporcionada carga tributaria que lastra sus costes, las centrales están parando. Así lo ha comunicado Foro Nuclear, la patronal que representa el sector.

No es la primera vez que lo hacen. El año pasado, las propietarias de las plantas aprobaron estrategias de operación flexible para rebajar potencia y así producir menos electricidad. Es una manera de ahorrar costes al pagar menos impuestos por la menor generación y gastar menos combustible. Si no, no les salen los números.

Una situación de precios muy bajos de forma sostenida en el mercado hace que las centrales nucleares no puedan ni siquiera cubrir los impuestos y tasas a las que están sometidas, a pesar de tener unos costes operativos reales muy competitivos.

Aún así, Foro Nuclear ha recordado que las unidades se encuentran en perfectas condiciones técnicas y de seguridad. Las operaciones de parada entran dentro de la normalidad de las plantas y se han notificado a los organismos e instituciones pertinentes.

Nuclear vs renovables

En los últimos años, los 8 gigavatios (GW) de capacidad que tiene el parque nuclear en nuestro país llevan aportando al sistema más del 20% del suministro eléctrico (varía ligeramente cada año), una cifra que si se compara con otra tecnología competidora, como la eólica, necesita más de 32 GW instalados para alcanzar el mismo porcentaje.

Otro tanto ocurre con la fotovoltaica. Hasta la fecha suma otros 32 GW de capacidad instalada, pero su aportación en el mix eléctrico español no supera el 17%. Y los ciclos combinados (centrales térmicas de gas natural) suman 25 GW, y su rendimiento cada vez es menor, operando solo en función de las necesidades de dar energía de respaldo cuando no hay suficiente generación renovable.

Pero con la prioridad de despacho de las renovables, las nucleares se están teniendo que adaptar a la nueva realidad del mix eléctrico.

Aún así, la patronal del sector ha querido recordar que "la energía nuclear sigue siendo imprescindible para la firmeza y estabilidad del sistema, a pesar de estos escenarios de mercado puntuales". Las condiciones externas hacen que la generación con energía renovable sea muy variable, de ahí que para mantener de manera continua el correcto funcionamiento del sistema sea necesario contar con una potencia constante.