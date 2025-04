Bruselas autoriza un plan español de 400 millones de euros para apoyar la producción de hidrógeno renovable

La Comisión Europea ha autorizado este martes un plan español de ayudas públicas por valor de 400 millones de euros para apoyar la producción de hidrógeno verde a través del Banco Europeo de Hidrógeno. Bruselas ha concluido que el plan contribuirá a los objetivos del Pacto Industrial Limpio para acelerar la descarbonización de la industria de la UE, así como a la estrategia para reducir la dependencia de los combustibles fósiles rusos y acelerar la transición ecológica.

El plan en cuestión, promovido por el ministerio para la Transición Ecológica, apoyará la construcción de hasta 345 megavatios de capacidad instalada de electrolizadores y la producción de hasta 221.000 toneladas de hidrógeno renovable en España. Se estima que esto evitará la emisión de hasta un millón de toneladas de CO2, según los cálculos avalados por Bruselas.

El programa, que se vehiculará a través de la herramienta "Subastas como Servicio" del Banco Europeo del Hidrógeno, ayudará a España a alcanzar su objetivo nacional de instalar 12 gigavatios de capacidad de electrolizadores para 2030, así como la cuota de combustibles renovables de origen no biológico consumidos en el transporte y la industria, que establece la directiva de renovables.

La ayuda se otorgará mediante un proceso de licitación que concluyó en el primer trimestre de 2025. El proceso de licitación será supervisado por la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA), que recibirá, evaluará y clasificará las ofertas para proyectos en todos los Estados miembros.

El apoyo está abierto a las empresas que planeen construir nuevos electrolizadores en España. Consistirá en una subvención directa por kilogramo de hidrógeno renovable producido. La ayuda se concederá por un máximo de diez años.

Los beneficiarios deberán demostrar el cumplimiento de los criterios de la UE para la producción de combustibles renovables de origen no biológico (RFNBO). Esto incluye contribuir al despliegue o la financiación de la electricidad renovable adicional necesaria para producir el hidrógeno subvencionado por el programa, según ha explicado el Ejecutivo comunitario.

Tras evaluar el programa, el Ejecutivo comunitario ha llegado a la conclusión de que es "necesario y adecuado para facilitar la producción de hidrógeno renovable y, por consiguiente, la descarbonización de los sectores industrial, del transporte y de la energía".

Bruselas considera además que el plan "tiene un efecto incentivador, ya que los beneficiarios no realizarían las inversiones pertinentes sin el apoyo público". Finalmente, España ha establecido salvaguardias suficientes para garantizar que el programa tenga un impacto limitado en la competencia y el comercio dentro de la UE. En particular, los beneficiarios serán seleccionados mediante un proceso de licitación abierto, transparente y no discriminatorio, y la ayuda se limitará al mínimo necesario para llevar a cabo los proyectos.

"La ayuda generará efectos positivos, en particular sobre el medio ambiente, de conformidad con el Pacto Verde Europeo, que compensan cualquier posible efecto negativo en términos de falseamiento de la competencia", sostiene la Comisión.