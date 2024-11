Enel anuncia que invertirá en mini reactores nucleares para centros de datos en Italia, con "un valor de 1.000 millones"

El nuevo Plan Estratégico 2025-2027 de Enel aumenta las inversiones brutas totales del Grupo en 43.000 millones de euros, 7.000 millones de euros más que el plan anterior.

Aunque su principal destino será el desarrollo de renovables y de redes, el plan también da los primeros pasos para el retorno de la energía nuclear a Italia -a través de pequeños reactores modulares conocidos como SMR-, la gran esperanza del Gobierno de Giorgia Meloni y de los industriales. Aunque no será antes de 10 o 15 años que pueda volver esta tecnología a operar en Italia.

Una tecnología que para el consejero delegado de la energética italiana, Flavio Cattaneo, podría servir a los centros de datos, un sector en la plataforma de lanzamiento en Italia, que podría tener un valor de 1.000 millones de euros.

"La nuclear no está incluida en este plan y quizás ni siquiera en el próximo", ha dicho. Sin embargo, sí ha anunciado que Enel liderará, con Ansaldo Energia y Leonardo, sobre pequeños reactores nucleares, y que se integrará en Newco nuclear, la nueva empresa tecnológica de Enel. Es una nueva tecnología que debería favorecer aún más la difusión de la energía atómica simplificando las instalaciones y operar más barato.

La alianza pretende entender cuánto costaría desarrollar una minicadena de suministro de energía nuclear en el país, pero por el momento, no se plantea crearla. "La empresa se centrará en el estudio de pequeños reactores modulares, no los construirá", ha dicho Cattaneo.

Aunque Enel ya tiene experiencia nuclear, habiendo construido y gestionado centrales como las de Eslovaquia y en América Latina, para Cattaneo el desarrollo de las "tecnologías nucleares (SMR) más prometedoras requiere décadas".

"Los pequeños reactores modulares son interesantes, pero tardan entre 10 y 15 años" y "por eso la energía nuclear no está incluida en este plan y quizás ni siquiera en el próximo", concluye, a pesar de que Enel "siempre está presente en todas las tecnologías" del sector.

Nuclear como Francia y España

Aunque aún es pronto para hablar de generación nuclear, el consejero delegado de Enel cree que el átomo es útil para el mix energético italiano.

Basta mirar los precios de la energía: los precios no pueden cambiar porque "en Italia hay un problema estructural: no hemos aumentado la producción pero hemos aumentado el consumo y no tenemos energía nuclear como Francia y España".

También ha citado el ejemplo de Alemania: "Ves lo que pasó cuando Alemania imitó a Italia cerrando la energía nuclear: los precios se dispararon", destacó.

"Miremos los países donde hay energía nuclear: España, Francia y Alemania. Los dos primeros países todavía lo tienen, el tercero lo ha cerrado. Donde no hay energía nuclear el precio de la energía es el doble, donde la han cerrado (como en Alemania) se ha duplicado: el resto es simple conversación".

Data center en Italia y España

Cattaneo también ha hablado del cada vez mayor interés para construir centros de datos en Italia de las Big Tech como Amazon y Microsoft, con inversiones de miles de millones de dólares, pero ha hecho hincapié en el problema de la búsqueda de emplazamientos para estas instalaciones y de las autorizaciones pertinentes.

"Estamos construyendo una nueva empresa que ofrecerá soluciones muy importantes para centros de datos, empezando por Italia y España y planeando expandirse a otros países también. Si tenemos en cuenta nuestros activos de conexión italianos, el valor ronda los mil millones de euros".

Este "nuevo modelo de negocio es muy prometedor", ha destacado el CEO de Enel.

En este momento "estamos perfeccionando las distintas disponibilidades, también utilizando las plantas de carbón que tenemos que cerrar para albergar centros de datos. Esta no es una empresa para capital privado, porque actualmente necesita expansión".

"Las empresas municipales ya tienen esos activos allí, puede que ni siquiera sean renovables. Esta es nuestra propuesta", concluye.