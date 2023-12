Ribera cree que el impuesto a las energéticas no puede ser permanente con su diseño actual y aboga por su reforma

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha admitido este viernes que es posible que el impuesto sobre los beneficios de las empresas energéticas, diseñado en un momento "extraordinario", "no reúna los requisitos" para ser permanente. Un hecho que ha llevado a la vicepresidenta a apoyar su reforma.

"Ya no se trata de una solución puntual, sino de algo que está pensado para que dure más en el tiempo", ha indicado Ribera en declaraciones a la Cadena SER recogidas por Europa Press. Las palabras de Ribera se alinean con las del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien confirmó este jueves que se está trabajando en el "rediseño" del tributo.

Eso sí, la ministra ha aseverado que en ningún momento ha oído a nadie decir que el impuesto se vaya a suprimir. "No he hablado de quitar nada, he hablado de hacer las cosas bien", ha matizado Ribera.

[El Gobierno se acerca a las energéticas: cambiará el 'impuestazo' a los beneficios para apostar por la industria]

El impuesto vigente grava con el 1,2% la facturación obtenida en aquellas empresas con ingresos superiores a 1.000 millones de euros, excluyendo los negocios regulados y actividades fuera de España y extra peninsulares. El acuerdo entre PSOE y Sumar para formar Gobierno recogía la prórroga del gravamen extraordinario para empresas energéticas y la banca, con vigencia para este año y el siguiente.

La vicepresidenta ha defendido que hay que estudiar cómo acoplar a la situación actual un impuesto que inicialmente fue diseñado tomando como referencia los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas en un momento en el que estos aumentaron considerablemente por la subida de los precios.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. Invertia

Además, apunta Ribera, también hay que meter en la ecuación la transformación del sistema energético y la transición energética, que necesitará de una inversión "masiva" en los próximos años en redes, electrificación, eficiencia o energías renovables.

"Creo que nuestro compromiso es ser equitativos en cuanto a que quien tenga más pueda aportar más y asegurar el objetivo de política económica, ecológica y social clave, que es que se dedique una parte de los recursos del sector privado a facilitar esa transición", ha apostillado.

Otras medidas

Otro asunto sobre el que se ha pronunciado la vicepresidenta tercera es sobre si el Gobierno va a prorrogar las ayudas energéticas que se han aprobado en el último año en los decretos anticrisis para abaratar la factura energética, como es el caso del IVA de la luz.

Al respecto, la ministra para la Transición Ecológica ha dicho que su departamento y el resto del Ejecutivo están trabajando en ver cuáles son las medidas de protección de los consumidores que conviene prorrogar y cuáles no.

Entre estas ayudas se encuentran la rebaja del IVA del recibo de la luz del 10% al 5% aplicada a los consumidores, empresas o particulares, con una potencia contratada de hasta 10 kilovatios y la aplicación del tipo impositivo del 0,5% del Impuesto Especial sobre la Electricidad.

"Algunas han perdido sentido y otras hay que mantenerlas y hay que ver en qué condiciones. En los próximos días y semanas se verá cual es la decisión de este Gobierno", ha zanjado Ribera.