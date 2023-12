Malas noticias para los jubilados: esta es la multa de 10.000 euros que te puede caer si trabajas

Si estás jubilado, cumplir esta serie de condiciones te interesa. En España, el gasto total de pensiones de jubilación supone un gasto de 8.838,92 millones de euros por encima de las pensiones de viudedad, que superan los 2 millones de euros, según los últimos datos ofrecidos por Europa Press.

Para la mayoría de las personas jubiladas, tener derecho a una cuantía de dicha pensión significa una recompensa económica después de haber estado toda una vida trabajando. Aunque, hay que tener en cuenta que la cifra a percibir varía en función de los años que se hayan cotizado, ya que si una persona no ha llegado a los 15 años de trabajo, no podrá cobrar la pensión contributiva. En este caso, tendría que solicitar una pensión no contributiva que ofrece una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica y servicios sociales complementarios si carece de recursos.

Otro factor que influye en la tercera edad es la cuantía que perciben los jubilados al mes y, es que, más de la mitad de las personas que se encuentran en esta situación apenas cobran 1.200 euros al mes, por lo que necesitan buscar otras vías para sumir dinero extra a su prestación pública.

Una pareja de jubilados pasea por la calle. Marta Fernández Europa Press

Se trata de la compaginación entre la pensión y un empleo que la ley establece de tres formas. A través de la jubilación activa y la flexible para las personas jubiladas y la parcial para las que quieren hacer uso de esta modalidad de empleo y pensión.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que cada opción tiene que cumplir con los requisitos que exija la Seguridad Social, sobre todo, si se trata de personas que ya están jubiladas y trabajan. Por el contrario, los jubilados se podrán enfrentar a una multa de 10.000 euros e, incluso, pueden perder su prestación por jubilación.

Así puedes evitar una multa si trabajas y eres jubilado

Las personas que estén jubiladas y quieran evitarse una multa de 10.000 euros tienen que avisar a la Seguridad Social de que trabajan estando jubiladas y para ello tanto la empresa como el trabajador deberán estar dados de alta en la Seguridad Social.

Si se está cobrando una pensión no contributiva se debe avisar a la Seguridad Social o al Imserso. En el caso de que no se avise, se puede llegar a perder la prestación por jubilación, ya que se trata de una infracción muy grave. Así se recoge en el artículo 23 del Real Decreto 5/2000 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

[Cuánto se cobra en la jubilación: estas son las cantidades según los años que se hayan cotizado]

Si, por el contrario, no se ha producido el aviso, la persona que esté jubilada se enfrenta a sanciones económicas graves si mientras ha estado trabajando mientras ha cobrado alguno de los recibos de la pensión. En este caso, se podría quitar al jubilado la pensión hasta que solvente su situación con la Seguridad Social.

Como indica la ley, los jubilados pueden realizar un trabajo por su cuenta sin cotizar en la administración pública siempre que sus ingresos no sean superiores al Salario Mínimo Interprofesional que en España se sitúa en 15.120 euros, que corresponden a 1.080 euros mensuales en 14 pagas.

Sigue los temas que te interesan