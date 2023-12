Miedo en el sector fotovotaico: entre el 60% y el 70% de los proyectos peligran por la falta de "EPCistas" y mano de obra

La cuenta atrás para poder conectar todos los proyectos renovables que disponen de puntos de acceso y conexión está provocando un ataque de nervios a más de un promotor. Entre 50 GW y 60 GW (entre eólica y fotovoltaica) están en la carrera por finalizar su construcción en el tiempo marcado por el Gobierno, en junio de 2025, o si no, perderán los altos avales que depositaron a cambio de aceptar las reglas de juego.

El problema en esta ocasión no está en la lentitud de la Administración pública, sino en que van a faltar 'EPCistas' (empresas que se encargan del diseño, suministro y construcción de una planta de energía renovable) y mano de obra cualificada.

"Estamos hablando de entre un 60% y un 70% de proyectos fotovoltaicos que no van a poder cumplir con el objetivo de conectar a la red su parque en junio de 2025. Es prácticamente imposible, y hay mucho nerviosismo entre los promotores", explican fuentes del sector renovable a EL ESPAÑOL-Invertia. "Aunque muchos no lo quieran reconocer abiertamente, el problema está ahí".

"El dilema ahora para el Gobierno es decidir si prorroga los hitos como hizo en junio pasado, lo que supone un agravio comparativo con los que sí han hecho sus deberes, o continúa con lo acordado, lo que llevaría a muchos proyectos a la ruina".

Se ha producido lo que denunciaba el sector a principios de este año: un enorme cuello de botella para conseguir proveedores (de suministro de material, de construcción, grúas, transporte, mano de obra…).

EPCistas y mano de obra

Pero ¿qué es un EPCista? Tal y como describió este diario, en la terminología de las renovables se conoce con este nombre a las empresas que se encargan del diseño, suministro y construcción de una planta de energía renovable.

Ejecutan proyectos EPC (Engineering, Procurement and Construction), o llave en mano, para que el que contrata los servicios no tenga que preocuparse de los embrollos legales y técnicos que pueden llegar a surgir durante todo el proceso de instalación de su nuevo sistema de autoconsumo.

"No hay tantos EPCistas como proyectos a construir, solo hay que echar números para ver que de dónde no hay no se puede sacar", añaden las mismas fuentes consultadas.

Y el proceso no termina ahí. Una vez construido, se debe solicitar el acceso efectivo a la red de transporte o de distribución, que se suele alargar otros seis meses y no se activa hasta tener finalizada la construcción.

Un PNIEC en 2 años

La propuesta de revisión del PNIEC (Plan Nacional de Energía y Clima) 2030 incrementa la ambición para descarbonizar basándose en una mayor penetración de renovables respecto del anterior Plan. El Gobierno ha incrementado el objetivo eólico desde los 50 MW hasta los 62 MW, una subida del 23%, y de fotovoltaica de los 40 GW iniciales, ahora se eleva hasta los 57 GW (más 19 GW de autoconsumo).

Hasta el pasado 30 de noviembre, y con datos de REE, la eólica es la que más capacidad tiene conectada con 30 GW y la fotovoltaica ya suma 24 GW de solar fotovoltaica conectada a la red.

Esto supone que todavía quedan 65 GW (sin contar el autoconsumo) por instalar en los próximos siete años, pero si todos los proyectos que están pendientes de cumplir los hitos consiguen su objetivo, en solo dos años se conectará a red toda la capacidad que se debería hacer en siete años.

