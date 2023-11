Quién gana y quién pierde cuando sopla el viento y el precio de la electricidad cae incluso hasta rozar los 0 euros

Como dice el refrán, nunca llueve a gusto de todos. Y estos días con más razón, porque la profunda borrasca Ciarán ha traído vientos huracanados que empujan a la generación eólica en España a alcanzar récords históricos, y por tanto, el precio de la electricidad se derrumba a mínimos anuales.

De hecho, el mal tiempo de esta recta final de octubre ha cambiado la tendencia alcista de los precios eléctricos de los últimos meses. Así, la media del mercado mayorista (pool) del pasado mes cerró en los 90,14 euros/MWh, casi un 13% inferior a los 103,34 euros/MWh de septiembre.

Una noticia que aplauden desde el lado de los consumidores finales (industria electrointensiva y hogares) que ven cómo bajan sus costes energéticos y la macroeconomía por su efecto en la inflación, pero que miran con preocupación empresas del sector renovable e inversores en nuevas plantas de generación.

Así lo refería el presidente de la Fundación Renovables, Fernando Ferrando, en una red social. Para él, "que el precio del esté en 4,4 euros no es buena noticia. Significa que no es rentable invertir en renovables, que la demanda ni ha crecido ni es gestionable… que el mercado mayorista no funciona y genera volatilidad".

"Lo que importa es el precio medio para una inversión. Y se ha ganado más en 2022-2023, incluso en solar, que en años precedentes", respondía Xavier Cugat, sénior project mánager de Q CELLS.

Para Natalia Fabra, catedrática de la Universidad Carlos III de Madrid, es "la otra cara de la misma moneda.... ni precios a 4 euros ni a 200 euros son buenos: no reflejan los costes medios de la generación, solo el coste marginal. Los consumidores corremos el riesgo de acabar pagando la envolvente: el marginal cuando es alto, y el medio cuando el marginal es bajo...".

Sin embargo, hay expertos que lo ven positivo. El precio de la luz "ha bajado respecto del mes anterior. Es un respiro y con ganas de que baje aún más. Las renovables participan en lo que llevamos de año en un 51%", señala por su parte, el consultor energético Roberto Cavero García.

"Los récords de generación eólica en España han llevado a la demanda de gas del sector eléctrico a tocar mínimos de 6 años en las últimas dos semanas. Es la buena noticia de octubre", puntualiza en la misma red social Pedro Cantuel, senior analyst de la compañía energética Ignis.

Y para AEE (Asociación Empresarial Eólica), la patronal del sector eólico, "es el antídoto contra la inflación. Con 50,5% de cobertura de la demanda con el viento en los últimos 10 días, el precio del PVPC (tarifa regulada) de la luz baja un 9% respecto a media anual y un 22,4% frente a los 10 días anteriores cuando hubo menos viento".

Menos emisiones de CO2

Para Francisco Valverde, experto en mercados eléctricos, el récord de generación eólica también tiene otra lectura positiva: las emisiones de CO2.

"Ya podría ser así todo el mes! Empezó octubre con el sistema peninsular emitiendo entre 80.000 y 120.000 toneladas de CO2 diarios. Y noviembre lo ha hecho en 28.000, gracias sobre todo a la eólica y en mucha menor medida a la hidro".

Evolución de las emisiones de CO2 en el sistema eléctrico peninsular. Francisco Valverde

"Terminado octubre y sin datos definitivos pero si muy aproximados, ha sido el octubre de menores emisiones de la historia del sistema eléctrico, junto con el de 2020, que arrojan un valor muy similar: 2,8 millones de toneladas emitidas a la atmósfera. En lo que llevamos de año, se han emitido 27,7 millones de toneladas y calculo que terminaremos el año en 30-31 millones, lo que le quitaría el récord absoluto de bajas emisiones al año 2021 que emitió 35,9 (+/- sería un 14% menos): las renovables van haciendo su trabajo".

Casi un 70% de la producción eléctrica ha sido renovable en el mes de octubre, sobre todo eólica, según datos de REE, y eso ha supuesto que en algunos momentos se haya fijado un coste de 0 euros el megavatio hora.

Qué pasará en 2024

"Si las lluvias de enero y/o febrero de 2024 son altas (como las de 2023, 2021, 2016, 2014), hasta el 80% de las horas de la noche y del medio día tendrán precios próximos a 0 euros/MWh", explica Javier Revuelta, senior principal en la consultora AFRY Management Consulting.

"Pero si hay una generación hidroeléctrica media o baja, habrá pocos vertidos y un pool por debajo de los 100 euros/MWh, ante un gas muy caro a pesar del buen llenado de los almacenamientos gasistas".

Aún así reconoce que "no es posible atinar el precio del año que viene, y más si añadimos la altísima volatilidad del precio del gas".

Por su parte, el Banco de España también ha hecho su predicción. Según un estudio publicado en septiembre, como este verano la inflación general ha experimentado un repunte debido a la subida de los combustibles, esperan que este fenómeno se recrudecerá en 2024. Calculan que el precio de la energía se elevará hasta un 25% durante el próximo año.

Este fenómeno lleva al ente a vaticinar que la cesta de la compra, en general, subirá un 3,2% este año y un 4,3% el próximo, muy por encima del límite del 2% que las autoridades monetarias marcan para considerar domada la inflación.

