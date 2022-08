Suiza se suma a la política de la UE en energía y planea ahorrar un 15%

El Gobierno de Suiza ha seguido la línea marcada por la Comisión Europea y ha llamado al ahorro voluntario de energía para que el país pueda reducir en un 15% el consumo de gas de cara a los meses de invierno. El plan responde a la previsión de posibles recortes del suministro si la situación empeora en Europa.

El Ejecutivo helvético ha recordado que Suiza importa todo el gas que consume, que representa alrededor del 15% de todo el mix energético. Por este motivo, ve necesario comenzar a actuar ya con medidas voluntarias que no descarta que se transformen en obligatorias.

El país aspira a que el consumo nacional entre octubre y marzo sea un 15% inferior a la media de los últimos cinco años. Para ello, anticipa que las instituciones públicas intentarán en la medida de lo posible ahorrar energía, por ejemplo bajando la temperatura de los edificios.

[El Gobierno sacará adelante el decreto de ahorro energético con los socios de investidura]

Las autoridades iniciarán también una campaña de concienciación para advertir a los ciudadanos de la necesidad de tomar medidas. Así, se recordará por ejemplo que bajar un grado la calefacción reduce el consumo entre un 5 y un 6%, según un comunicado difundido este miércoles por el Ejecutivo suizo.

El Gobierno prevé debatir estas medidas con autoridades regionales antes de aprobarlas. No obstante, en caso de que fracasen, el Ejecutivo no descarta que se vea obligado a cerrar instalaciones no esenciales, como podrían ser las deportivas.

Sigue los temas que te interesan