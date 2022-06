La Unión Europea firma un acuerdo para importar gas israelí a través de Egipto

La Unión Europea, Israel y Egipto han firmado este miércoles un acuerdo en El Cairo para transportar gas natural israelí a Europa a través del país árabe, en el que se licuaría el recurso. Así, el bloque comunitario continúa en una búsqueda de suministradores "confiables" alternativos a Rusia.

"En este memorando de entendimiento acordamos trabajar juntos en el transporte de gas natural desde Israel, vía Egipto y a la Unión Europea", afirmo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, que asistió a la firma, celebrada durante una reunión del Foro del Gas del Mediterráneo Oriental (EMGF).

"Estamos en el proceso de diversificar completamente nuestros suministradores de combustibles fósiles de Rusia hacia otros suministradores confiables y ustedes lo son", agregó la dirigente europea.

Gazprom

Y es que los países europeos están sufriendo los cortes de gas de la empresa gasista rusa Gazprom. De hecho, la compañía anunció este martes que reducirá un 40% el suministro que envía a través del gasoducto Nord Stream, que conecta Rusia con Alemania,

[La rusa Gazprom reducirá un 40% el suministro de gas del Nord Stream I, el gasoducto que conecta con Alemania]

Gazprom atribuyó esta reducción a los retrasos en los arreglos de varios equipos por parte de la firma alemana Siemens, que en lugar de bombear unos 167 millones de metros cúbicos de gas por día, la capacidad se reducirá hasta los 100 millones.

De este modo, la empresa rusa no aludió a razones políticas para este nuevo recorte. Lo anunció sólo unos días después de que el Gobierno subrayase que no habría nuevas represalias contra países "hostiles" que no hubiesen acatado la orden de pagar en rublos el gas.

Polonia, Bulgaria, Finlandia, Países Bajos y Dinamarca si han sufrido estos cortes, derivados de un nuevo sistema de pago con el que el presidente ruso, Vladimir Putin, quiso castigar a los gobiernos que habían adoptado sanciones contra Moscú a raíz de la ofensiva militar en Ucrania.

Sigue los temas que te interesan