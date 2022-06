Antonio Huertas (Mapfre) cree que "el gasto público tiene que controlarse" ante la incertidumbre

Antonio Huertas, presidente de Mapfre, durante el segundo Wake up, Spain!, de EL ESPAÑOL, Invertia y D+I. Jesús Umbría.

Antonio Huertas, presidente de Mapfre, considera que la situación económica actual es de gran incertidumbre, razón por la cual es necesario controlar el gasto público e incrementar los ingresos sin acometer subidas de impuestos.

"El gasto público tiene que controlarse, no podemos tener una masa de gasto expansiva que lo que haga sea luchar a contracorriente", ha afirmado el primer ejecutivo de la aseguradora durante su intervención en un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum.

El directivo ha reconocido que las previsiones económicas para 2022 y 2023 "se han enfriado bastante" como consecuencia de la incertidumbre. "Sería razonable que no recuperáramos en 2022 lo perdido en los años de la pandemia", ha apuntado, añadiendo después una receta para la economía española: "Tenemos que incrementar los ingresos sin incrementar los impuestos".

Subida de los tipos

Este entorno de incertidumbre está marcado por la normalización de la política monetaria que están acometiendo los bancos centrales con la retirada de los estímulos y la puesta en marcha de subidas de los tipos de interés. Algo que la Reserva Federal de Estados Unidos ya ha hecho y que el Banco Central Europeo (BCE) está a punto de hacer.

En este sentido, Huertas ha explicado que "desde la perspectiva aseguradora un incremento de los tipos de interés es absolutamente necesario, el dinero tiene que valer".

Pero "podemos estar en el mejor y el peor de los mundos", ha reconocido al afirmar que una aceleración en las subidas del precio del dinero "podría crear más dificultades adicionales a los particulares y a las empresas, que están bastante más endeudados de lo que querríamos". "La inflación va a seguir muy por encima de lo razonable, el dinero va a seguir perdiendo valor", ha lamentado.

El presidente de Mapfre ha apuntado que las autoridades se encuentran en la encrucijada de "enfriar la economía" para moderar la inflación, "pero no enfriarla demasiado para no entrar en recesión".

Y es que para Huertas "una potencial recesión mundial no deja de ser grave por ser posible". "Son tiempos extremadamente inciertos. Los manuales no nos han enseñado, porque no existían, cómo navegar estas aguas", ha añadido.

Con todo, ha apuntado que "la teoría del vaso medio lleno hay que seguir teniéndola", especialmente en estos tiempos.

Crecer a doble dígito

En este escenario, Huertas se ha mostrado optimista en relación con el futuro de Mapfre pese a las rupturas de acuerdos de bancaseguros que ha tenido que afrontar por las fusiones entre entidades vividas en los últimos meses.

"El crecimiento orgánico [de la aseguradora] es enorme, estamos creciendo a dos dígitos en todo el mundo, tenemos capacidad de seguir generando rendimiento", ha confiado el presidente de Mapfre, mostrándose "muy optimista" sobre su futuro.

