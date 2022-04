La llave para salvar la crisis es la eficiencia energética: bp pronostica una gran 'acelerón' en esta década

El proceso de descarbonización mundial es imparable. Los datos de nueva capacidad renovable y menor inversión en nuevos proyectos de hidrocarburos no dejan lugar a dudas. Sin embargo, es el ahorro energético mediante medidas de eficiencia la llave para poder llevar a cabo las políticas climáticas. Es una de las conclusiones del informe anual de bp, Energy Outlook 2022, un análisis de tres escenarios posibles en los próximos años.

Los ha denominado 'Accelerated', 'Net Zero' y 'New Momentum'. Según dice, estos escenarios no son predicciones de lo que es probable que suceda o lo que a bp le gustaría que sucediera. Se basan en tecnologías existentes y en desarrollo aunque reconoce que es posible que surjan tecnologías completamente nuevas o desconocidas más adelante.

Pero hace una salvedad: "El Outlook se preparó en gran parte antes de la acción militar de Rusia en Ucrania y no incluye ningún análisis de las posibles implicaciones de esos desarrollos en el crecimiento económico o los mercados energéticos mundiales".

Futuro energético

Para bp, la estructura de la demanda de energía cambia, con la disminución gradual de la importancia de los combustibles fósiles, reemplazada por una proporción creciente de energías renovables y una electrificación cada vez mayor. La transición a un mundo bajo en carbono requiere una gama de otras fuentes y tecnologías de energía, incluido el hidrógeno verde, la bioenergía moderna y la captura, uso y almacenamiento de carbono (CCUS).

Los escenarios Accelerated y Net Zero exploran cómo pueden cambiar los diferentes elementos del sistema energético para lograr una reducción sustancial de las emisiones de carbono. Se supone que existe un endurecimiento de las políticas climáticas que conduce a una caída pronunciada y sostenida de las emisiones de CO2 (CO2).

La caída de las emisiones en Net Zero se ve favorecida por un cambio en el comportamiento y las preferencias sociales que respalda aún más las ganancias en la eficiencia energética y la adopción de fuentes de energía bajas en carbono.

New Momentum es el escenario "business as usual". Pone peso tanto en el marcado aumento en la ambición global para la descarbonización visto en los últimos años y la probabilidad de que esos objetivos y ambiciones se logren, como en la forma y la velocidad del progreso observado en el pasado reciente.

Eficiencia energética, la clave

Si bien existe una incertidumbre considerable, algunas características de la transición energética son comunes a todos los escenarios principales del Energy Outlook 2022, especialmente la eficiencia energética, que puede cambiar el sistema energético en las próximas décadas.

La demanda mundial de energía medida en el punto final de uso (consumo final total, TFC) alcanza su punto máximo en los tres escenarios a medida que se aceleran las ganancias en eficiencia energética.

Final energy peaks BP Energy Outlook 2022

TFC alcanza su punto máximo a principios de la década de 2020 en Net Zero, alrededor de 2030 en Accelerated y a mediados de la década de 2040 en New Momentum. Para 2050, TFC es un 10-25% más bajo en Accelerated y Net Zero que los niveles de 2019 y alrededor de un 15% más alto en New Momentum.

El ritmo global de mejora de la eficiencia energética en el informe, medido comparando el crecimiento de la demanda final de energía y la actividad económica, es mucho más rápido en los tres escenarios que en los últimos 20 años. Esta aceleración en la eficiencia energética refleja el aumento de la eficiencia de los procesos y los materiales, así como el aumento del uso de electricidad en el punto final de uso.

Las tasas promedio de mejora en la eficiencia energética durante las perspectivas son similares en las economías desarrolladas y emergentes. Sin embargo, la creciente prosperidad y el mayor crecimiento económico en las economías emergentes significan que las perspectivas de la demanda de energía dentro de las economías emergentes son mucho más sólidas que en el mundo desarrollado.

Incertidumbres

Pese a la evolución de la transición energética en todo el mundo, bp advierte que existe una gran incertidumbre sobre el éxito que tendrán los países y las regiones en el logro de los objetivos y promesas climáticas.

