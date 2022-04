Fijar dos meses el tope del gas en 30 euros/MWh supondría un ahorro de 125 euros en la factura anual de un hogar

El Gobierno ya trabaja con una propuesta para limitar el precio del gas en el mercado mayorista de electricidad y presentar a Bruselas. El tope que considera apropiado es de 30 euros/MWh, lo que supone que la factura de la luz de un hogar medio, acogido al PVPC (tarifa regulada), bajaría hasta los 90-110 euros/MWh mensuales.

"Si se aplicara esa medida, y se tomara como referencia la factura de una familia de este mes de marzo, que supera los 280 euros/MWh, entonces podríamos hablar grosso modo de un ahorro de 750 euros al año", explica a EL ESPAÑOL/Invertia Joaquín Giráldez, socio cofundador de la consultora Ingebau.

El Gobierno quiere que su plan de desacoplar el gas de la electricidad esté en vigor hasta finales de diciembre, es decir, los próximos seis meses. "Es posible que su objetivo sea ambicionar el máximo plazo por si Europa quiere hacer recortes. Si se consigue mantener un trimestre completo, en concreto el del verano, sería todo un éxito", señalan fuentes ministeriales a este diario.

"Es un documento previo que responde a las líneas maestras que habíamos trabajado con antelación" confirmó ayer la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Se refiere a "introducir un sistema de doble casación, una en frontera para que las exportaciones de electricidad sean retribuidas al precio de mercado, y una segunda casación, donde se introduce ese ajuste".

Así que para conocer cuál sería el precio final de la electricidad hay que multiplicar por dos del precio del gas y sumar el precio del CO2 multiplicado por 0,4, porque ese es el coste que le supone a un ciclo combinado generar electricidad.

"Si tenemos en cuenta que el precio del CO2 está en torno a los 80 euros/Tn y el precio del gas tiene el tope de 30 euros/MWh, salen esas cuentas", añade Giráldez.

Marzo, el más caro

Las comparaciones son odiosas y más si se toma como referencia este mes de marzo al convertirse en el mes con el precio medio de la electricidad más caro de la historia, con un promedio de 283,3 euros/MWh.

Asimismo, el precio medio de este tercer mes del año es un 41,5% más caro que los 200,22 euros/MWh de febrero y un 523,32% más caro que en marzo de 2021 (45,45 euros).

Y en lo que va de año el precio medio del 'pool' se sitúa en 229,37 euros, es decir, más del doble del registro de 2021, que fue el año más caro con un promedio de 111,93 euros.

Generación o comercialización

Lo que no queda muy claro es quién va a pagar la diferencia de lo que cuesta el gas en el mercado internacional y el tope al que lo pueden vender los ciclos combinados.

Por poner un ejemplo. Si comprar gas en el mercado internacional asciende a 120 euros/MWh y los ciclos solo pueden venderlo a 30 euros/MWh, ¿quién paga los 90 euros/MWh restantes? "Escuchando a la ministra Teresa Ribera, da a entender que será la generación la que asuma ese coste".

Ribera explicó que "se introducirá el ajuste y el pago por encima del coste del gas y será asignado automáticamente en ese margen que queda a tecnologías mucho más baratas hasta el precio que ha sido retribuido el gas a primera instancia".

"Tendría sentido que se pagara en función de la compra en OMIE (operador del mercado), es decir, las comercializadoras, en función de la energía liquidada", apunta por su parte Joaquín Giráldez, pero "sería razonable que fueran las otras tecnologías las que asumieran ese coste".

Desbarajuste del mercado europeo

Ahora ya solo falta esperar la respuesta de Bruselas al plan ibérico. "También tendrían que explicar qué ocurre con el mercado intradiario, que está acoplado al sistema de mercado eléctrico común", añade el socio fundador de Ingebau.

"Hay otros sistemas que no tienen una intervención en el mercado tan fuerte", explican fuentes de KPMG a este diario. "Se podría hacer vía servicios de ajuste y evitar el enfrentamiento o el rechazo de determinados sectores. Aún así, hay que reconocer que estamos en un escenario de guerra y de crisis energética grave y no queda otra que tomar medidas que no gustan a todos", añaden.

