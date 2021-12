Fiebre del hidrógeno verde: se abre la veda para recibir ayudas del PERTE energético

Con la llegada de las ayudas europeas y el lanzamiento del PERTE ERHA (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento), ha subido la temperatura en el incipiente sector del hidrógeno verde.

Eléctricas, gasistas, petroleras, sector tecnológico, startups, fondos... todos están presentando sus armas ante las dos convocatorias que se lanzarán la próxima semana. La primera de 250 millones para el impulso del I+D y cadena de valor y la otra de 150 millones para proyectos pioneros, a escala comercial y para sectores de difícil electrificación.

Se espera que el hidrógeno renovable desempeñe un papel importante en la descarbonización de sectores como el cemento, el acero o el transporte, así como en el almacenamiento de energía a largo plazo.

Mayor apoyo económico

La Asociación Española del Hidrógeno (AeH2) considera que con el PERTE se eleva el hidrógeno renovable a la categoría de "proyecto país" gracias a sus "enormes potencialidades".

De hecho, es el elemento que recibirá un mayor apoyo económico, con unos 1.555 millones de euros por parte del Ministerio de Transición Ecológica, un monto que se prevé que movilice otros 2.800 millones de euros en inversiones privadas.

Sin embargo, hay división entre los expertos del sector energético sobre la inmediatez de esta tecnología. Según la consultora Aurora Energy Research, España y Noruega serían las mejores zonas para producir hidrógeno verde en Europa por su capacidad para generar energía eólica.

Sin embargo, en España, hoy no se produce hidrógeno verde, porque no se vendería. Su producción no sería rentable al ser más cara que, por ejemplo, el hidrógeno gris (el que genera CO2) o el gas (incluso a los precios actuales).

Un horizonte que apunta a 2025-2030

Las estimaciones más optimistas calculan que se podría producir hidrógeno verde por menos de 2,5 euros/kg en 2030. Pero no solo es una cuestión de precio, sino también de infraestructuras.

"El hidrógeno no solo tiene que disponer de una fuente renovable barata, sino que los electrolizadores, para ser rentables, deberían estar 24 horas generando H2", explica a EL ESPAÑOL-Invertia Yann Dumont, presidente de ASEALEN (Asociación Española de Almacenamiento de Energía).

"Además, no les vale cualquier ubicación, deben estar cerca de almacenamiento de agua, de gasoductos (transformados para distribuir el hidrógeno) o de complejos industriales, para no perder su eficiencia en costes en el transporte".

"Con el impulso que se está dando a esta tecnología, los costes se reducirán antes, lo que permitirá que el hidrógeno verde sea una realidad incluso antes de 2025", puntualizaban fuentes del Atlantica Yield a este diario, principal empresa con activos termosolares en España.

Presentación de ofertas

Desde la aprobación del PERTE ERHA hace dos días, ya son muchas las empresas que han dado a conocer sus planes y su idoneidad para conseguir los fondos europeos. La primera ha sido Iberdrola, que ha anunciado que tiene 90 proyectos en renovables e hidrógeno verde con un potencial inversor de 15.000 millones.

Poco después, le seguía la compañía tecnológica especializada en sistemas de producción de hidrógeno verde H2B2 (impulsada por Felipe Benjumea, expresidente de Abengoa), que conseguía del grupo inversor vasco Tekpolio, vinculado a la familia Delclaux, una financiación de casi nueve millones de euros. Y como inversores, los fondos han fijado su foco en el hidrógeno. Esta misma semana, Bank of America dejaba claro que “si bien una variedad de tecnologías será fundamental, las estrategias de hidrógeno sugieren que se fomentará su producción”. Y también gigantes internacionales de las finanzas tan relevantes como HSBC y Amundi, que han anunciado medidas, especialmente en Europa, a favor del hidrógeno. Muchos sectores interesados Los fabricantes renovables también quieren apuntarse a la nueva ola, y Siemens Gamesa anunciaba que usará hidrógeno verde en un barco destinado al mantenimiento de su eólica marina. También la industria química. Precisamente ayer mismo Carburos Metálicos, compañía del sector de gases industriales y medicinales en España que forma parte del Grupo Air Products, anunciaba su incorporación en la AeH2. El sector de la industria gasista no se quiere quedar atrás, y también ayer mismo, tres operadores del sistema, Enagás, el italiano Snam y el francés GRTgaz anunciaban una alianza de inversión conjunta para impulsar proyectos de hidrógeno limpio. Situar a España en la vanguardia Como primera iniciativa conjunta, invertirán 33 millones de euros cada uno en el Clean H2 Infra Fund (fondo de infraestructura de hidrógeno limpio) en calidad de ‘inversores ancla’, lo que supondrá una inversión conjunta de unos 100 millones. "El PERTE se presenta como una magnífica oportunidad para aprovechar los fondos Next Generation para alcanzar los objetivos del PNIEC y situar a España en la vanguardia de la transformación del sector energético hacia la descarbonización", señala Carlos Solé, socio responsable de energía de KPMG a este diario. "La apuesta por el hidrógeno verde como vector energético con más de 1500 millones de euros de ayudas aplicables al desarrollo de los numerosos proyectos que están en el pipeline de las empresas, deben suponer una ventaja para consolidar a España como centro de referencia de esta tecnología".

