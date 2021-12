El gas y el CO2, sin control ni techo: la electricidad llegará a 300 euros/MWh en diciembre

Todavía no ha comenzado el invierno y el precio de la luz se prepara para un diciembre de susto. La senda alcista ha alcanzado el segundo precio más alto de la historia para el martes, 14 de diciembre, pero los analistas prevén que pronto lo superen.

"Podríamos ver precios diarios en el mercado mayorista de la electricidad de 300 euros/MWh en este mes de diciembre", explica a EL ESPAÑOL-Invertia Javier Colón, gerente de la consultora Neuro Energía y experto en el sector energético. "Y eso que aún no ha llegado el invierno", apunta.

Todos los elementos que disparan el precio energético confluyen en uno: el gas. El precio del gas natural de referencia en Europa, el TTF holandés, para entrega en enero de 2022 ha superado este lunes los 115 euros por megavatio hora (MWh). "Mientras continúe la tensión entre Rusia y occidente por el despliegue de tropas en la frontera con Ucrania, será difícil que bajen los precios".

Tras los máximos históricos de octubre, cuando llegó a 155 euros el MWh, el coste de esta materia prima se ha movido en torno a 90 euros, pero en los últimos siete días ha vuelto a subir coincidiendo con el aumento de la tensión diplomática y acumula un alza del 29%.

Falta de inversión

Sin embargo, no solo tiene la culpa ese conflicto. "Probablemente Rusia no bombee más gas porque no tiene más gas", puntualiza Colón.

La caída de la inversión en combustibles fósiles en los últimos años tiene mucho que ver. La oferta actual apenas alcanza para cubrir la ingente demanda energética del mundo y, de no despegar la inversión en los próximos años, el desequilibrio se agravará aún más, asegura la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

Este fuerte encarecimiento de la energía tiene un daño colateral de grandes dimensiones: más inflación y un bache inesperado en la senda de la recuperación económica de Europa.

"Solo podría salvarnos un mes de diciembre muy ventoso con tan mala climatología para que la eólica pudiera rebajar el precio en el mercado mayorista, y no parece", añade Javier Colón.

Otra opción es el carbón, y ya se están encendiendo centrales en diferentes países de Europa que llevaban paradas varios años. "En España, además, nos encontramos con varias centrales nucleares en parada por mantenimiento, lo que hace aún más necesario tirar de ciclos combinados", añade el experto en mercados energéticos.

"Vamos a ver qué ocurre cuando se aprueben las normativas sobre el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) o sobre los 'dividendos del CO2'. Servirán para bajar los costes del sistema", advierte.

El CO2, rozando 100 euros

Según la consultora Vertis, especializada en mercados de carbono, "a pesar de la pérdida de casi un 10% durante el jueves pasado, el precio del CO2 cerró la semana pasada con una ganancia del 7%".

En su análisis señalan que "el precio se movió en un rango de volatilidad inesperadamente amplio de 12,52 euros y alcanzó un nuevo máximo histórico en 90,75 euros". Las compañías eléctricas y los analistas esperan nuevas restricciones de suministro en el mercado europeo del gas y el carbón.

Nadie duda de que el precio del CO2 en el mercado de emisiones de la Unión Europea (ETS EU) alcanzará los 100 euros la tonelada en unos días. Un precio que ahoga a los países muy dependientes de las centrales térmicas de carbón o de gas (ciclo combinado) para generar electricidad y también a su industria. Es el caso de Polonia, que ha pedido a Bruselas que suspendan este sistema y que tomen medidas para reformarlo o lo abandonará.

La crisis energética que vive Europa por los altos precios del gas podría pasar una grave factura a la recuperación económica de España y arrastrar a la Unión Europea a perder posiciones de cabeza del liderazgo económico, en su competición con China y Estados Unidos. Lo dice el último informe de Bank of America (BofA) "Energy Strategist".

Y mientras tanto, en la Unión Europea no se contempla otra opción que mantener inmovible su herramienta estrella para la descarbonización: el mercado de derechos de emisión de CO2.

