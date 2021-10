Los mercados no esperan que la opa de IFM sobre Naturgy alcance el objetivo del 17%

Las cartas ya están echadas. El plazo para que los accionistas minoritarios de Naturgy acepten la opa del fondo australiano IFM finaliza hoy, viernes, a medianoche. Los mercados descartan que alcance su objetivo del 22,69% sobre el capital de la energética y queda en el aire si al menos llegará al mínimo del 17%, que le abriría las puertas a tener dos consejeros.

Hasta dentro de unos días no se sabrá si IFM lo ha logrado o tendrá que conformarse con al menos el 10% y, si es así, si finalmente decidirá abandonar su plan. Dijo hace unos meses que si no puede nombrar dos consejeros no entrará en Naturgy, pero esta semana ha cambiado de parecer, al reconocer el vicepresidente de IFM Investors, Jaime Siles, en un encuentro con la prensa que su intención es tener una "representación proporcional" en el consejo.

"La opa triunfará pero no se sabe hasta dónde" explican fuentes del mercado a EL ESPAÑOL-Invertia. "Parece que le está costando llegar hasta el 17% porque la prima no es muy sustancial, su guerra con los dividendos no ha sido muy positiva y la situación del sector energético, con los recortes del Gobierno, es muy incierta".

"Además, hay una base social en el accionariado minorista que está muy vinculada a la compañía, accionistas que llevan toda la vida en Naturgy y que sienten que es un fondo extranjero que quiere hacerse con ella", añaden.

Dividendos

La guerra se ha centrado en el reparto de dividendos. Siles anunció que estarían dispuestos a renunciar a eliminar el reparto de beneficios "si esas son las circunstancias a las que se enfrenta la compañía".

Una afirmación que hizo estallar el polvorín, porque para Isidro Fainé, presidente de la Fundación Bancaria La Caixa, accionista significativo de Naturgy a través de CriteriaCaixa, es fundamental para mantener su compromiso con la Obra Social.

"Si IFM quiere hablar de un recorte de dividendos, deja margen a pensar si no están pensando en otra cosa para recuperar sus inversiones y que sean rentables a los pensionistas de Australia", explican las mismas fuentes del mercado. "Si no pueden hacerlo vía dividendos, me pregunto qué otra manera habría, ¿con la venta de activos?".

Para Ángel Pérez, analista financiero de Renta 4, "al desarrollar el plan estratégico de la energética sin llevar a un incremento sustancial del apalancamiento, se reducirá el dividendo con cargo a 2021 y 2022", lo que "deja la puerta abierta a una revisión adicional en 2023". Sin embargo, "una posible rotación de activos no estratégicos podría amortiguar esta situación".

Previsión en bolsa

Otro de los aspectos que hacen difícil ver el éxito de, al menos, el 17%, es la incertidumbre que se ha generado en el sector energético europeo con los posibles cambios en la regulación del mercado eléctrico y en las relaciones geopolíticas del gas.

"Las acciones de Naturgy en bolsa se han mantenido estables mientras caían otras energéticas, como Iberdrola y Endesa, un revés que ya están remontando al conocerse la decisión europea de buscar soluciones conjuntas para bajar el recibo de la electricidad".

"Si IFM aseguraba que el valor de Naturgy estaba artificialmente sostenido por la opa, no se entiende que siga adelante, si en su opinión, el valor de la compañía está muy por debajo".

Bloomberg estima que el valor medio de la acción está en los 22,39 euros, aunque hay analistas que suben hasta los 25 euros y otros que la rebajan hasta los 22,07 euros.

Incertidumbre regulatoria

Es el tercer factor a tener en cuenta. Según BofA, el impacto en las cuentas de resultados de las utilities españolas por la minoración de la retribución de ciertas centrales eléctricas tendrá consecuencias muy distintas.

En el caso de Naturgy, "reiteramos nuestra compra. La exposición a los impuestos sobre las ganancias extraordinarias en España (incluida la congelación de las tarifas del gas) es relativamente insignificante, en nuestra opinión, y nos mantenemos neutrales".

"Nuestro precio objetivo es 27 euros por acción basado en una valoración de SoTP. Aplicamos un descuento por riesgo regulatorio tras las recientes propuestas fiscales extraordinarias en España".

Para Renta 4, la recomendación es vender a mercado. "Los efectos a consecuencia de las medidas aprobadas por el Gobierno para reducir el precio de la factura de la luz son más limitados en Naturgy que en sus comparables".

"A nivel Ebitda esperamos un impacto del 4% para 2021 y del 3% para 2022 con respecto a las estimaciones previas. A nivel de beneficio neto el impacto estimado es del 11% y del 10% para cada uno de los años respectivamente, pero no esperamos que afecte a los dividendos, ya que se ha fijado 1,20 euro/acción con cargo a cada uno de los años y no un pay-out sobre los resultados".

Una opinión que comparten otras casas de análisis como Mirabaud, Alantra y Sabadell, que modificaron su posición hacia la venta. La última firma en reflejar las dudas en torno a la opa fue la firma JB Capital. En definitiva, la opción mayoritaria consultada por EL ESPAÑOL-Invertia pasa por mantener los títulos de Naturgy.

