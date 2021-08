Ribera pide "empatía" a las eléctricas por lucrarse con la hidroeléctrica y anuncia que reformará la tarifa regulada

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha adelantado la modificación del PVPC, la tarifa regulada que afecta a unos 10 millones de hogares, ante la escalada sin control de la factura de la luz.

También ha pedido a las eléctricas empatía social ante el vaciado de los embalses producido en las últimas semanas. "Cuando las hidroeléctricas no tienen ni coste por materias primas, (el agua es gratis), ni pagan los derechos de emisión de CO2 porque no emiten gases contaminantes, no tiene sentido que sean quienes marquen el máximo de precios en el 60% de las horas del mercado diario marginalista", ha dicho Ribera.

"No es razonable de ninguna de las maneras que se haya vaciado hasta el 70% de los embalses en solo dos meses. Y mientras agradecimos la 'empatía social' mostrada por las compañías eléctricas durante el confinamiento y después, con la Transición Justa, creo que esta vez no ha sido así".

"Porque, aunque suene a broma, la empatía social cotiza en bolsa. Les recordamos que forma parte de los criterios sociales y de gobernanza que tanto preocupan a los accionistas", ha sentenciado.

"Confío en que este comportamiento se vaya corrigiendo, pero mientras tanto seguiremos con nuestras actuaciones bajo el marco del artículo 55 de la Ley de Aguas, para que se considere más importante el recurso ambiental con una incidencia en lo social, el uso del agua para su turbinado". Y ha recordado que le parece "un escándalo" lo ocurrido con el vaciado de los embalses.

Cambios en el PVPC

Ribera ha avanzado cambios en la tarifa regulada, el PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor), para tratar de estabilizar la factura de la luz y ha descartado una intervención pública para fijar precios máximos o mínimos en el mercado mayorista, tal y como le demanda su socio de coalición, Unidas Podemos.

Así, Ribera ha subrayado que existe una "prohibición expresa" en el derecho comunitario para fijar precios en los mercados mayoristas, establecer precios máximos o mínimos y también la obligación de aplicar precios marginales.

"Este Gobierno jamás va a impulsar la adopción de medidas que sepamos de antemano que son frontalmente contrarias al derecho comunitario", ha zanjado la vicepresidenta tercera, que cree que "eso es lo peor que se puede hacer".

En todo caso, ha asegurado que el Gobierno dará "batalla política" en Bruselas para lograr mecanismos con los que rebajar la factura de electricidad a los consumidores, aún a costa de los beneficios de las compañías.

Sigue los temas que te interesan