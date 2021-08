Dimite de su cargo en Iberdrola el consejero elegido por Biden para impulsar la Energía en EEUU

Iberdrola confirma la dimisión de José Walfredo Fernández a su cargo de consejero y de vocal de la Comisión de Auditoría y Supervisión del Riesgo debido a que este no es compatible con su nueva labor en la Administración de Biden, según ha informado la compañía en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercados de Valores.

Desde Iberdrola explican que "el señor Fernández ha comunicado a la Sociedad que el único motivo de su renuncia es su nombramiento como Under Secretary of State (Economic Growth, Energy and the Environment) de los Estados Unidos de América, cargo incompatible con el desempeño de las funciones de consejero de la Sociedad".

El pasado viernes, José Walfredo Fernández presentó su dimisión después que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, notificara su nuevo cargo como subsecretario de Estado de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente del país.

Este nombramiento servirá a la empresa española para ratificar sus aspiraciones en Estados Unidos, uno de sus mercados estratégicos y uno de sus principales ejes de crecimiento. Su filial Avangrid, tercer operador renovable del país, se consolidará este año como una de las mayores compañías eléctricas norteamericanas tras la compra de PNM Resources, la eléctrica de Texas y Nuevo México.

Sigue los temas que te interesan