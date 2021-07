El mundo alcanza el pico de consumo de energía fósil, las renovables ganan la partida

La generación de electricidad con combustibles fósiles ha alcanzado su punto máximo en todo el mundo a medida que los mercados emergentes aprovechan las oportunidades de las energías renovables de bajo costo. Es la principal conclusión del informe 'Reach for the Sun' publicado por el Consejo de Energía, Medio Ambiente y Agua de la India (CEEW) y el grupo de expertos financieros Carbon Tracker.



Como las energías renovables ya son la fuente más barata de nueva electricidad en el 90% del mundo, los mercados emergentes (países no pertenecientes a la OCDE más Chile, Colombia, México y Costa Rica) no tienen necesidad de construir una enorme infraestructura eléctrica basada sobre combustibles fósiles.

Se están saltando esta etapa y satisfacen el crecimiento de la demanda mediante el despliegue de sistemas de energía limpia alimentados por energía eólica y solar, con un enorme potencial para impulsar el desarrollo económico y llevar electricidad a millones de personas más.



Kingsmill Bond, estratega de energía de Carbon Tracker y coautor del informe, dice que "los mercados emergentes están a punto de generar todo el crecimiento en su suministro de electricidad a partir de energías renovables".

"La medida reducirá los costes de sus importaciones de combustibles fósiles, creará empleos en las industrias nacionales de energía limpia y salvará millones de vidas perdidas por los contaminantes de los combustibles fósiles".



Arunabha Ghosh, director ejecutivo de CEEW y coautor del informe, añade que "alrededor de 770 millones de personas todavía carecen de acceso a la electricidad".

"Son una pequeña parte del crecimiento previsto de la demanda de electricidad, pero la comunidad internacional tiene la obligación moral de apoyar el acceso universal a la electricidad como base para lograr muchos otros objetivos de desarrollo sostenible".

La clave: los países emergentes

Reach for the Sun señala que los mercados emergentes son clave para la transición energética global, ya que representan el 88% de todo el crecimiento esperado en la demanda de electricidad para el período 2019-2040.



En los mercados desarrollados, la demanda de combustibles fósiles para la generación de electricidad ha caído un 20% desde que alcanzó su punto máximo en 2007, y todos los países, excepto dos, han alcanzado el pico de demanda de combustibles fósiles para la electricidad.



La transición es diferente en los mercados emergentes porque tienen un crecimiento de la demanda de electricidad desde una base más baja, así como la necesidad de brindar acceso a cientos de millones de personas. Sin embargo, la demanda de combustibles fósiles para la electricidad ya ha alcanzado su punto máximo o se ha estancado en el 63% de los mercados emergentes fuera de China, desde Chile a Nicaragua, desde Kenia a Tailandia.

Caso concreto de India

India, que representa el 9% de la demanda de electricidad de los mercados emergentes y el 20% del crecimiento esperado de la demanda, ilustra la velocidad y la escala del cambio. De menos de 20 GW de energía solar en 2010 ha crecido a 96 GW de energía solar, biomasa eólica y pequeñas centrales hidroeléctricas en mayo de 2021.

Incluidas las grandes centrales hidroeléctricas, las energías renovables ahora proporcionan 142 GW o el 37% de la capacidad energética del país, y tiene un objetivo de 450 GW por 2030. La demanda de generación de combustibles fósiles alcanzó una meseta en 2018 y cayó en 2019 y 2020.

Si bien la demanda de combustibles fósiles podría volver a aumentar a corto plazo para satisfacer la demanda latente de electricidad, India ha demostrado cómo un doble salto: conectando a casi todos los hogares a la electricidad y su despliegue de energía renovable, puede impulsarse con prioridades políticas y diseño de mercado.

China, en la cúspide del cambio

China, que representa casi la mitad de la demanda de electricidad de los mercados emergentes y el 39% del crecimiento esperado de la demanda, está en la cúspide del cambio, con la capacidad solar y eólica creciendo a más del 20% cada año. Suponiendo un crecimiento de la demanda de electricidad del 4-5% y un crecimiento del suministro de energía solar y eólica del 20-25%, la demanda de electricidad por combustibles fósiles en China alcanzará su punto máximo antes de 2025.



Los intereses creados son el impedimento clave para el cambio. El informe analizó los impulsores del cambio y las barreras al cambio en los mercados emergentes y concluyó que en la mayoría de los lugares, las barreras al cambio eran solubles. Son los intereses creados en ciertos exportadores y estados frágiles los que pueden frenar el cambio. Pero estos serán simplemente los rezagados de la transición energética.



En general, el 82% de la demanda actual de electricidad de los mercados emergentes y el 86% del crecimiento esperado de la demanda proviene de países que importan carbón y gas, y tienen poderosos incentivos para cambiar a la energía solar y eólica. Con las políticas adecuadas implementadas, se pueden cruzar las barreras tecnológicas y de costos para el cambio.



Continuar construyendo energía con combustibles fósiles corre el riesgo de sufrir enormes pérdidas. China por sí sola podría enfrentar más de 16.000 millones de dólares en activos varados para 2030 si las plantas de carbón continúan construyéndose sin controles.

El sector eléctrico europeo anotó 150.000 millones de dólares en pérdidas después de que la demanda de combustibles fósiles alcanzó su punto máximo en 2007.

Dependientes de los fósiles

Es probable que la resistencia a la transición energética esté más arraigada en los países exportadores de carbón y gas, pero representan solo el 16% de la demanda de electricidad de los mercados emergentes y el 10% del crecimiento esperado de la demanda.

Algunos ya están cambiando: la demanda de generación de combustibles fósiles alcanzó su punto máximo en Sudáfrica en 2007, y muchas naciones del Golfo están mostrando signos de adoptar la energía solar.



Encuentra que un entorno de políticas de apoyo es la clave para impulsar el crecimiento de las energías renovables. Si los países liberalizan los mercados e introducen subastas competitivas, pueden reducir los costes y atraer financiamiento internacional a medida que los mercados de capital dan la espalda a los combustibles fósiles.

Las subastas han ayudado a India a reducir el coste de la energía solar a uno de los niveles más bajos del mundo.

Los países desarrollados pueden acelerar la transición a las energías renovables en los mercados emergentes proporcionando apoyo en materia de políticas, experiencia tecnológica y utilizando la financiación del desarrollo para reducir el coste del capital. El informe dice que les conviene hacerlo, para apoyar los objetivos climáticos globales y por razones geopolíticas, ya que Estados Unidos busca contrarrestar la creciente influencia china.



El informe también señala que las energías renovables son la clave para cumplir el objetivo de la ONU de brindar a todos acceso a energía asequible, confiable y sostenible para 2030.