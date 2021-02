La CNMC no ve irregularidad en el desbocado precio de la luz al paso de Filomena

No ha habido irregularidades en el mercado eléctrico al paso de la borrasca Filomena. Esa es la conclusión a la que la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) según las declaraciones de su presidenta, Cani Fernández, ante la Cámara Baja tras las preguntas por el desbocado precio de la luz al paso de la borrasca Filomena.

"Es cierto que cada vez que hay un problema como el de Filomena vamos a tener probablemente una alteración significativa de los precios", ha dicho durante su comparecencia, "porque la forma que tenemos de fijar el precio en el sistema español se basa en el coste de oportunidad. Si alguien puede vender a mejor precio su energía, lo va a hacer".

Fernández ha asociado el elevado precio durante los primeros días de enero a los problemas con el gas en todo el mundo. "España tiene una dependencia del 50% del GNL", ha explicado.

La tormenta perfecta

En esos días, "muchos de los barcos metaneros que iban camino a España se fueron para Asia", porque se ofrecieron mejores precios por el gas. Además, ha reconocido que "tuvimos problema con el gasoducto con Argelia, no tuvimos viento, no tuvimos agua, porque la nieve bloqueó la posibilidad de generar hidráulica, no tuvimos sol, no tuvimos casi nada de renovables. La única opción de backup fue encender los ciclos combinados, a base de gas, un mercado totalmente disparado. Fue la tormenta perfecta".

"Dicho lo cual, el sábado estaba a 1,49 euros/kWh, el más bajo de los últimos dos años". Para la responsable de Competencia es normal que haya estas fluctuaciones. "En cualquier caso, hacemos un seguimiento diario del mercado eléctrico en tiempo real de cada una de las casaciones".

Con todos estos datos, la CNMC confirma que "descartamos que hubiera un movimiento de cartelización, de distorsión de precios, los factores que he explicado son los que provocaron esa situación".

Oligopolio eléctrico

Ante las preguntas de los parlamentarios sobre si considera que existe un oligopolio en el sector eléctrico, Cani Fernández ha asegurado que no tiene esa percepción.

"Le daré un ejemplo de la semana pasada en la primera subasta renovable. Hubo adjudicaciones a 27 empresas diferentes de energía fotovoltaica y 8 de eólica". Para la presidenta del organismo esto demuestra el éxito del mercado.

"Están entrando con mucha fuerza las renovables en el mix. A lo mejor en el pasado con más tecnologías convencionales había menos players, pero a medida que seamos más eficientes en el uso de las redes y entren las empresas de renovables no creo que tengamos un problema de competencia. Más bien un problema de déficit de tarifa o de peajes y cánones caros.