Augusta & Co.: "La subasta de renovables hará que suban los precios de los PPA en España"

La subasta de renovables celebrada el pasado martes, 26 de enero, no solo ha tenido una consecuencia directa para los 3.034 megavatios ganadores. También influye en la firma de PPA privados, un mercado en el que España se ha posicionado como el más importante de Europa en 2020.

"El resultado de la subasta abre un interrogante muy positivo en el mercado de los PPAs en España", explica a Invertia Axel Narváez, director en España de la asesoría financiera Augusta & Co.

"Es cierto que los precios medios de la subasta en fotovoltaica (24,47 euros/MWh) y en eólica (25,31 euros/MWh) son algo bajos, pero la gran noticia es que ha quitado 3 GW renovables del mercado de los PPA corporativos". Y eso es muy beneficioso. "Hay mucha oferta de PPAs porque hay muchos proyectos que necesitan ser financiados", lo que tensiona a la baja el precio de los acuerdos.

renovables

PPAs a 36 euros/MWh

"Los precios medios de un PPA privado en 2020 se han firmado alrededor de 35-36 euros/MWh, mientras que solo un año antes, en 2019 estaba alrededor de 40 euros/MWh".

"La razón por la que se están firmando es por los requerimientos de la financiación y por el volumen de proyectos que existen. Eso hace que se acuerden precios a la baja. Ahora mismo un PPA "as-produced" a 10 años podría firmarse a 30 euros/MWh. No es un precio extraordinario para los desarrolladores, pero suficiente para que los bancos acepten financiar".

Aún así, en 2020, "España se convirtió en el país con más volumen de negocio de toda Europa, se firmaron 3,4 GW", añade.

Esos precios contrastan con la proyección de los expertos sobre el mercado mayorista de electricidad (pool) para los próximos años, que los sitúan entre 40 y 45 euros/MWh. "La diferencia es enorme, así que este arbitraje está beneficiando a las eléctricas, petroleras y a las grandes industrias", explica Narváez, "pero también a los bancos, porque el perfil de riesgo es mucho menor. Los más perjudicados son los desarrolladores".

subasta de renovables

Una profesión de riesgo

El principal problema reside en que "hay muchos proyectos que necesitan ser financiados. Hoy por hoy ser promotor de renovables es una profesión de riesgo, no solo por los PPAs, sino por todos los hitos administrativos que ha puesto el regulador y que tienen que cumplir".

"Es difícil estructurar proyectos eólicos y fotovoltaicos con rendimientos ordenados a los precios que se están firmando los PPAs, y hay un reto muy grande para llevarlos a cabo por los requerimientos de rentabilidad y riesgo que ponen los inversores".

Por eso, el experto recomienda que "es muy importante que bancos e inversores sean capaces de abrazar proyectos 'merchant'. Tenemos que tener un mercado mayorista más estable, más predecible y que de más seguridad, para que los proyectos que venden su electricidad de esta forma puedan salir adelante".

Sostenibilidad

El cuello de botella, la financiación

"No tenemos suficientes offtakers (compradores) con la calidad crediticia requerida, no tenemos suficiente industria, lo que perjudica el desarrollo de las renovables en España". Sin embargo, "por eso es muy positivo que el regulador haya organizado una subasta de renovables y muy probablemente haya una segunda subasta este mismo año. No hay más que ver que los megavatios presentados multiplicaban por tres a la oferta".

Aún así, "el mayor cuello de botella es la dificultad de ir directamente a mercado, pese a que hay algunos bancos que sí financian 'full merchant', como Banco Sabadell, Bankia (aunque ahora con la fusión es un interrogante), Triodos, Abanca, y acaba de hacerlo también Liberbank con un primer proyecto".

"Pero no están los grandes bancos" y si se quiere sumar 57 GW de nueva capacidad renovable para 2030, según el objetivo del PNIEC (Plan de Energía y Clima 2030), "tenemos que remar todos en la misma dirección", concluye el responsable en España de Augusta & Co.

Augusta & Co. es una asesoría financiera especializada en energías renovables con sede en Londres y más de 19 años de experiencia. Cuenta en su haber más de 100 operaciones de M&A (fusiones y adquisiciones), que representan unos 20 GW renovables, 12.000 millones de euros de capital asesorados y más de 2 GW de PPAs firmados, sobre todo en países nórdicos.