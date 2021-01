Abengoa Shares propone para el consejo al expresidente de Cantabria Martínez Sieso

La plataforma de accionistas minoritarios de Abengoa, Abengoa Shares, ya tiene a los candidatos que formarán parte del nuevo consejo de administración de la empresa sevillana. El más llamativo es el nombre de José Joaquín Martínez Sieso, presidente de Cantabria hasta 2003. Así lo ha decidido el candidato a presidir Abengoa, el empresario Clemente Fernández y líder actual del grupo de accionistas.

Martínez Sieso pasaría a formar parte de la cúpula de la empresa hispalense una vez celebrada la junta de accionistas que Abengoa Shares ha solicitado. La convocatoria está motivada por la “traición” de los anteriores consejeros propuestos. Por ello, la nueva lista consultada por Invertia está compuesta por el expolítico y por José Alfonso Murat, administrador único en Imani Soluciones.

Respecto a las trayectorias de los elegidos, Martínez Sieso (Bilbao, 1956) entra en el plano político en 1985 como director de la Oficina de Incentivos Regionales y de la Oficina de relaciones con las Comunidades Europeas. Es presidente de la comunidad hasta 2003 y un año más tarde da el salto al Congreso de los Diputados.

Llegó a ser vicepresidente tercero del Congreso y se mantuvo como diputado hasta 2011. Desde entonces, ha sido presidente de la asociación para la colaboración entre puertos y ciudades y presidente de la Autoridad Portuaria de Santander hasta 2015. Desde 2016 es asesor independiente en el Banco Santander.

Por su parte, Murat Moreno es presidente de los consejos de administración de Lifesensed INC (EEUU), Koooik INC (EEUU) y de SAYME Monitorización Estructural. Afirma que no tiene intereses contrapuestos o que entren en competencia con la actividad de la sociedad y figuraría como consejero independiente. No consta que tenga acciones en Abengoa S.A.

Dimisión de Jordi Sarrias

La candidatura se conoce tras la dimisión de Jordi Sarrias como consejero en Abengoa. La decisión se la comunicó por carta al presidente de Abengoa, Juan Pablo López, y al consejo de administración. Justifica su postura por prevención de posibles conflictos de interés entre la actividad de la sociedad y la actividad de una de las compañías de las que es administrador.

Esta maniobra se enmarca en el descontento por los consejeros elegidos y propuestos por Abengoa Shares. Margarida Smith, Jordi Sarrías y Juan Pablo López-Bravo tenían que ceder su puesto para que entrara el empresario Clemente Fernández, propuesto para presidir Abengoa, extremo que nunca sucedió.

Con ello, la vista está puesta en la próxima Junta de Accionistas de Abengoa. La petición de convocatoria ha sido recibida este lunes por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Fernández cuenta con buenas previsiones para ganar la cita, pero confía en llegar a un acuerdo “amistoso” con los últimos consejeros.