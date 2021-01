Abengoa Shares estudia dar los 20M del Gobierno andaluz para desbloquear el rescate

La plataforma de accionistas minoritarios de Abengoa, Abengoa Shares, estaría dispuesta a desbloquear el criticado plan de reestructuración. Estudia cómo dar los 20 millones de euros prometidos por la Junta de Andalucía y que nunca llegaron tras meses de espera. La inyección de dinero vendría con nuevas condiciones para que las inversiones de los accionistas no se quedaran en papel mojado.

Así lo avanza a Invertia el candidato de Abengoa Shares para presidir la empresa sevillana, Clemente Fernández. En declaraciones a este medio, ha reconocido que la compañía necesita “buscar una solución” y debe pasar por el accionariado. Por ello, estarían dispuestos a inyectar los 20 millones siempre y cuando Abengoa S.A. no se diluya según el plan diseñado por la antigua cúpula.

Esta opción también ha sido bien vista por la Junta de Andalucía. Según ha explicado Fernández, el Gobierno de Juanma Moreno y Abengoa Shares han mantenido contactos para formalizar la “colaboración” entre ambas partes. “Ven bien nuestra propuesta y que inyectemos liquidez”, subraya Clemente Fernández.

En este sentido, la vista está puesta en la próxima Junta de Accionistas de Abengoa. La petición de convocatoria ha sido recibida hoy por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Fernández cuenta con buenas previsiones para ganar la cita, pero confía en llegar a un acuerdo “amistoso” con los nuevos consejeros.

“Si no logramos un acuerdo amistoso de entrada, Abengoa Shares irá a los tribunales” afirma Clemente Fernández que desea no llegar a ese punto. “No me interesa, yo quiero gestionar. Abengoa necesita un plan de crecimiento para que vuelva a estar entre las grandes. No es bueno el circo de Abengoa de todos los días en los medios de comunicación”, insiste.

Sindicación de acciones

Mientras tanto, los accionistas minoritarios han firmado un pacto de sindicación de acciones de Abengoa S.A. Según comunicaron a la CNMV, quedan vinculados únicamente por el tiempo que la acción permanezca sin cotizar en el mercado de valores. Los sindicados se comprometen además a no enajenar, ceder, vender o cambiar de titularidad las acciones.

Manuel Figuerola, Pablo de Dios, y Francisco Moncho figuran como síndicos y “votarán a favor de los accionistas minoritarios y actuarán cumpliendo sus directrices". “No aceptarán compensación económica, en especie o de naturaleza alguna que pueda incentivar el no cumplimiento del pacto de sindicación".