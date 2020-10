Aviación 'verde', camión eléctrico o eólica flotante, ruta para las cero emisiones

El hidrógeno verde, el combustible de aviación bajo en carbono y los camiones eléctricos se encuentran entre las 55 tecnologías limpias que pueden ayudar a la Unión Europea a alcanzar su objetivo de neutralidad climática a mediados de siglo, según el informe, "Fit for Net-Zero, 55 Tech Quests to accelerate Europe’s recovery and pave the way to climate neutrality" de Capgemini Invent, parte del Grupo Capgemini.

Pero no solo es necesario incluir nuevas tecnologías en el sector de la movilidad, a medida que la industria automotriz avanza hacia la electrificación, las energéticas deben incorporar energía inteligente. Una red más inteligente hará que el uso de la energía sea más eficiente y, al mismo tiempo, aumentará los ingresos.

El informe presentado esta semana tiene como objetivo proporcionar una guía para inversores y regulares para utilizar los fondos de "reconstrucción verde". Capgemini ha identificado tecnologías y proyectos en los que la UE podría invertir para que los países miembros puedan recuperarse de la crisis del coronavirus.

55 tecnologías

La investigación analizó 200 proyectos y eligió 55 tecnologías como "maduras para la inversión" que podrían generar resultados rápidamente y a escala hasta 2030 y 2050. Combinados, podrían crear un mercado de bienes y servicios de emisiones cero netas por un total de hasta 790.000 millones de euros al año y reducir las emisiones en 871 millones de toneladas.

Las tecnologías requerirán alrededor de 144.000 millones de euros de inversión pública y privada al año y podrían crear hasta 12,7 millones de puestos de trabajo, pero por cada euro invertido en esta cartera, podría generar 9 euros de facturación futura en los mercados europeos para 2050.

Todas esas tecnologías, con un alto impacto en la lucha contra el cambio climático, pueden ayudar a Europa a cumplir el objetivo de emisiones netas cero para 2050.

Eólica marina flotante

Los proyectos elegidos incluyen gigafactorías de módulos solares, energía eólica marina flotante a gran escala, producción de hidrógeno verde a gran escala, desarrollo de la red para permitir energía 100% renovable y tecnología de captura directa de carbono, según el informe.

Para el sector industrial, los proyectos incluyen materiales para reemplazar al hormigón, producción de hidrógeno verde en refinerías, captura de carbono para la fabricación de acero y cambio a combustibles bajos en carbono para procesos de la industria térmica.

Para el transporte, los proyectos incluyen instalaciones de producción a gran escala para la producción de combustible bajo en carbono para la aviación, embarcaciones e infraestructura para el transporte marítimo alimentadas con amoníaco verde, electrificación de camiones e infraestructura de carga de vehículos eléctricos.

Reconstrucción verde

El pasado julio, la Unión Europea presentó su Next Generation EU, un fondo de recuperación de 750.000 millones de euros que consiste en subvenciones y préstamos. Esto se suma al paquete del marco financiero plurianual de 1.074 billones de euros, el presupuesto a largo plazo de la UE que cubre los años 2021-2027.

De estos 1.826 billones de euros combinados, unos 550.000 millones de euros, o el 30% del paquete completo de recuperación más presupuesto, se destinan a objetivos climáticos. Ahora, los Estados miembros están comenzando a presentar sus propios planes nacionales de recuperación y resiliencia.

Ahora toca el reparto. Para el informe, se deben alinear los planes nacionales de recuperación con la Ley Climática de la UE y el objetivo de emisiones netas cero para 2050.

En el año en el que los países se enfrentan a la incertidumbre financiera más aguda, es el momento de hacer las inversiones adecuadas en las tecnologías adecuadas. Pero las tecnologías limpias se encuentran en diferentes etapas de madurez.

Para realizar el estudio, Capgemini realizó más de 100 entrevistas a centros de innovación, emprendedores, líderes corporativos y políticos, para cubrir todas las tecnologías y áreas económicas.