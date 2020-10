La Fundación Renovables pide mayor ambición en la Ley de Cambio Climático

La Fundación Renovables ha abogado por una Ley de Cambio Climático y Transición Energética con objetivos "más ambiciosos" y un desarrollo "más homogéneo", ya que considera que "no asume su papel legislativo de referencia y de compromiso con respecto al presente y al futuro del país, a causa de la exigua ambición de sus objetivos".

Estas son las conclusiones del informe 'Análisis de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética', en el que analiza el articulado del proyecto de ley y propone una mejora de estos.

Así, el 'think thank' considera que los objetivos de la Ley no son "suficientemente exigentes" para recuperar el déficit histórico que lleva España con respecto a los compromisos adquiridos con la Comisión Europea (CE) y con relación a otros países del entorno.

Más almacenamiento

Según su informe, "las centrales hidroeléctricas son, actualmente, el recurso de almacenamiento de energía a gran escala más rentable y eficiente, capaz de aportar firmeza y seguridad al sistema eléctrico en un marco basado en los combustibles fósiles". Sin embargo, "son insuficiente si el mix energético primario es tan aleatorio como el del viento, el sol y el agua". También se posiciona respecto a los gases renovables, de los que dice que "es sorprendente la gran relevancia que se le otorga a algo meramente testimonial y colateral dentro de una norma básica con rango de ley". No entiende "la ausencia de alguna referencia a la gestión de los residuos de la ganadería y de la agricultura y a la necesidad de poner límites a la ganadería intensiva", al igual que la "no consideración específica del autoconsumo". Según el documento, no se fijan objetivos a nivel nacional ni se espera introducir masivamente en todos los ámbitos del consumo de electricidad. Objetivos de emisiones

Respecto al capítulo de emisiones, afirma que supone aceptar que se "ha perdido ya una década", al asumir como objetivo para 2030 el que la Unión Europea (UE) tiene para 2020.

Por ello, pide "una revisión urgente" de los objetivos de reducción de emisiones, incrementándolos para 2030 por encima del 50% y estableciendo un 100% para 2050.

En este sentido, la Fundación Renovables propone como objetivo un 50% de electrificación de la demanda energética para 2030 y un 80% para 2050 y estima que la Ley debe apostar, explícitamente, por el consumo responsable como obligación y por la puesta en marcha de iniciativas regulatorias para que el consumidor tenga los derechos que la Directiva de Renovables adelantaba hace ya años: "comprar, vender, generar y almacenar energía eléctrica".

Eficiencia energética

Por último, entre varios epígrafes también hacen referencia a la rehabilitación energética. Para la Fundación Renovables, "los objetivos de rehabilitación energética adolecen de un compromiso temporal y de una ejecución que esté en línea con la recuperación económica que tenemos por delante".