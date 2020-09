Abengoa alcanza el 82% de adhesiones y da a la Junta hasta el miércoles para firmar

Abengoa ha confirmado que la sociedad ha alcanzado una adhesión del 82,14% al acuerdo de reestructuración sobre la deuda de proveedores del perímetro encabezado por Abenewco 1, plazo que finalizaba este viernes a las 18:00 horas.

Con ello, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se dan por confirmadas las mayorías y consentimientos necesarios para aprobar la operación del rescate de la sociedad.

Al mismo tiempo, la compañía liderada por Gonzalo Urquijo ha apuntando que están a la espera de completar el cumplimiento de las restantes condiciones suspensivas, que está ahora en manos de la Junta de Andalucía. "Es la única condición suspensiva que no depende de la compañía y cuyo cumplimiento está pendiente", recoge el comunicado.

Así, la empresa sevillana de energías da al Gobierno de Juanma Moreno un plazo que finaliza este próximo miércoles 30 de septiembre para que confirme con la firma su compromiso de otorgar 20 millones de euros, tal y como recogía el acuerdo. El Ejecutivo andaluz ya confirmó a Invertia que no veía con buenos ojos la posibilidad de darle una nueva oportunidad a la compañía.

Paralelamente, la propuesta de restructuración ha obtenido el apoyo del 99,99% de los acreedores del New Money 2; el 98,87% de los de Reinstated Debt; el 97,93% de los de Abenewco 1 MC; el 96,11% de los de Junior Old Money; el 95,84% de los de senior Old Money; y el 100% de las Líneas de Avales Existente y los acreedores del Rolled Over Debt y A3T Convertible Bond.

El plan, a la espera del juez

La decisión de suspensión cautelar del plan de reestructuración se mantiene a la espera de la decisión del juez que afirmaba este pasado jueves que resolverá la cautelar “a más tardar” el lunes.

Esta vista se produjo después de que el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla admitiera la demanda presentada por los accionistas críticos agrupados en Abengoa Shares, que suman el 14,5% del capital de la compañía.

Tras este movimiento, los afectados confían en que la justicia "sea sensible para no provocar un daño irreparable sobre miles de pequeños ahorradores, proveedores y trabajadores de Abengoa”.