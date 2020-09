Siemens Energy advierte a los inversores del riesgo sanitario y económico al salir a bolsa

Comienza la cuenta atrás para que Siemens Energy, la nueva filial del gigante alemán Siemens AG, comience a cotizar en la Bolsa de Valores de Frankfurt, que está prevista para este próximo 28 de septiembre.

En la publicación del folleto informativo para la admisión a egociación de las acciones, incluida su participación en Gamesa, se ha hecho un amplio análisis de los riesgos que los nuevos accionistas asumirán por las posibles consecuencias que se deriven de la crisis causada por la Covid, tanto sanitaria como económica.

Tanto es así que antes de enumerar los posibles riesgos advierte que "la ocurrencia de cualquiera de ellos, individualmente o en conjunto, podría afectar significativamente de manera adversa el negocio, la posición financiera, los resultados de las operaciones, la reputación y las perspectivas de Siemens Energy Group. Si alguno de estos riesgos se materializara, los inversores podrían perder la totalidad o parte de sus inversiones".

"Nuestras industrias y actividades comerciales están expuestas a diversos riesgos en relación con brotes globales o locales de enfermedades infecciosas y otras crisis de salud pública", añade el prospecto, "estamos particularmente afectados por las consecuencias del brote de la reciente pandemia de coronavirus".

Previsión de riesgos y advertencias

El primero de ellos es que el mercado de la energía está sujeto a desarrollos disruptivos, como el camino hacia la descarbonización. El equipo directivo de Siemens Energy advierte de que "podemos ser demasiado lentos o incluso fallar en la adaptación de nuestro modelo de negocio y cartera de productos".

También reconoce que "es posible que no cumplamos con los estándares y expectativas ambientales, sociales y de gobierno (ESG), lo que podría afectar negativamente a nuestro negocio y reputación", y que cumplir esos objetivos además plantea desafíos adicionales para el negocio.

Otro de los riesgos, muy lógico tras la evolución del mercado eólico en los últimos años, es que "la competencia y los precios de mercado más bajos podrían afectar negativamente nuestro negocio, posición financiera y resultados de operación".

Tanto es así que señala que "es posible que no podamos implementar con éxito nuestras estrategias; en particular, es posible que no logremos completar con éxito los ahorros de costes y otros programas de reorganización, beneficiarnos de las tendencias disruptivas en los mercados energéticos globales y aumentar la participación de nuestro negocio de servicios".

Por ello, descuenta que sea "posible que no podamos desarrollar y lanzar con éxito una cartera de productos, servicios y soluciones competitivos y tecnológicamente avanzados" y que "el ritmo del cambio tecnológico puede provocar que el ciclo de vida económico de algunos de nuestros productos sea más breve de lo previsto".

Respecto a los sectores en los que se especializa la nueva empresa, el prospecto señala que "nuestro segmento de Gas y Energía y, en menor medida, nuestro segmento Siemens Gamesa (SGRE) pueden perder oportunidades de negocio y enfrentar una percepción negativa de nuestra posición independiente luego de nuestra separación del Grupo Siemens".

Volumen de 200 millones en los tres primeros días

En el folleto Siemens Energy es la sociedad beneficiaria de la escisión del negocio de gas y generación de Siemens Aktiengesellschaft, en el que la participación del 67% de Siemens Gamesa Renewable Energy representa una parte esencial, además de contar con el negocio de las operaciones de gas y electricidad.

La filial de energía de Siemens quiere ayudar con compras masivas, especialmente al comienzo de la bolsa: hay hasta 200 millones de euros disponibles en los primeros tres días y deben implementarse lo antes posible.

El requisito previo para conseguirlo es un alto volumen de operaciones, porque Siemens Energy se ha comprometido a no adquirir más de una cuarta parte de su volumen de operaciones diario. Además, el precio de compra no puede exceder el precio de apertura respectivo de la acción de Siemens Energy en más del 10% y no caer por debajo del mismo en más del 20%.

En general, el programa de recompra tiene un volumen de hasta 393 millones de euros. Posteriormente, el volumen de compra diario debería ser de un máximo de 5 millones de euros.

Se encargará a un banco que adquiera hasta 72,6 millones de acciones a través de Xetra hasta finales de marzo del próximo año, según ha anunciado.

Futuro de Siemens Energy

La nueva compañía representa casi 29.000 millones de euros y cuenta con 91.000 empleados en más de 90 países.

El 25 de septiembre se repartirá el 55% de su capital a los accionistas de Siemens, tal y como anunció en mayo pasado. Los accionistas recibirán un título de Siemens Energy por cada dos acciones de Siemens.

El fondo de pensiones recibe otro 9,9 por ciento y Siemens AG retiene el 35,1 por ciento.

En vista de los vientos en contra más agudos de lo esperado de la crisis de Corona, Siemens Energy ya ha anunciado que aumentará sus reducciones de costes, dado que el negocio depende de la disponibilidad de ciertos materiales, piezas y componentes.

Siemens Energy produce generadores, transformadores, tecnología de alta tensión y turbinas para centrales eléctricas de combustibles fósiles y aerogeneradores, este último en Siemens Gamesa.