EY elige el proyecto de Endesa en Teruel como el energético más relevante de España

Ernst and Young ha publicado el informe "A Green Covid-19 Recovery and Resilience Plan for Europe", en el que identifica más de 1000 proyectos “verdes” con obras listas para ponerse en marcha que pueden crear de manera inmediata un valor social, medioambiental y económico en el ámbito de la recuperación de la COVID-19.

Según EY, se prevé que dichos proyectos necesitarán unos 200.000 millones de euros de inversión pública y privada y crearán más de 2 millones de puestos de trabajo.

En la lista redactada por EY figuran los siguientes proyectos de Enel:

En Italia, un proyecto de más de 400 millones de euros que Enel Green Power y sus socios están explorando: “3SUN Gigafactory: an Italian sustainable Gigafactory for PV modules”, para la construcción de una gigafábrica que se prevé que catapulte la actual producción de 3Sun de EGP a más de 3 GW/año a partir de los actuales 200 MW/año, aprovechando la ventana de oportunidad exclusiva que ofrece la tecnología de heterounión.

En España, un proyecto de Endesa por valor de 1400 millones de euros en Teruel, para la sustitución y la conversión de un central de carbón por instalaciones renovables con 1.585 MV solares y 140 eólicos y un total de 160 MW de sistemas de almacenamiento en baterías.