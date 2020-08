Accionistas minoritarios de Abengoa cuestionan el plan: afean la opacidad del rescate

La falta de liquidez o las negociaciones a contrarreloj no son los únicos quebraderos de cabeza de Abengoa. Al grupo presidido por Gonzalo Urquijo le crecen los enanos pese a haber firmado un plan de rescate histórico la pasada semana. Ahora son los accionistas minoritarios quienes alzan la voz contra la compañía sevillana.

Cerca de 800 accionistas de la empresa de energía se han movilizado hasta sumar acciones que alcanzan aproximadamente el 10% del capital social. Los aquejados dudan del plan de reestructuración y lamentan la falta de transparencia en la presentación de cuentas.

"Aún no ha presentado las cuentas de 2019 y la CNMV parece no tener intención de levantar la suspensión de la cotización de acciones en tanto dicho elemento no sea subsanado", han manifestado los accionistas. "La intención del Consejo es forzar la disolución de Abengoa liquidando así a los inversores y a la histórica entidad andaluza".

A todo ello se suma, según denuncian, que la compañía hispalense "no ha proporcionado información alguna" sobre la identidad de los proveedores de los 153 millones de los que depende la liquidación o no de Abengoa S.A., la naturaleza de esas deudas y el porcentaje de proveedores adheridos a la quita ofrecida al respecto.

A su juicio, el 96% de adhesiones requerido por el Consejo puede ser un ratio "técnicamente imposible de cumplir", por lo que ha reclamado al Consejo que busque alternativas que compensen una adhesión menor de ese ratio.

Evitar la liquidación de la matriz

Entre las peticiones, exigen al Consejo que utilice las nuevas líneas de financiación para evitar la liquidación de la matriz y que amplíe la participación de los inversores donde se encuentren los activos. "Es en lo que los accionistas creen y por lo que han apoyado y continúan haciéndolo a la compañía" apuntan dado que ven "inaceptable" una posición del 2,7% en el capital de Abenewco 1.

"La liquidación de la matriz Abengoa S.A. supondría una pérdida patrimonial para el propio Estado, puesto que la Secretaría de Estado de Economía ostenta una posición de más de 3 millones de euros en la sociedad actualmente cotizada. Se produciría la paradoja de que el Estado obtendría un perjuicio económico en el rescate de la sociedad", coinciden los minoritarios.

Cabe recordar que la entidad prestataria de la nueva financiación y línea de avales será Abengoa Abenewco1 SAU (Abenewco 1), entidad que es desde 2017 la cabecera de todas las sociedades operativas del grupo. La operación también implicará que, antes de fin del presente año, se conviertan en acciones de Abenewco 1 todos los instrumentos convertibles y la ruptura del grupo económico actual, encabezado por Abengoa, S.A.

Abengoa y su futuro

Una vez firmados los acuerdos, se ha lanzado el proceso de consentimientos e iniciado el periodo de adhesiones que tiene un periodo inicial de duración hasta el 11 de septiembre. Hasta entonces, se redactará la documentación necesaria para el cierre de la operación.

Una vez concluido el periodo de adhesiones, alcanzadas las mayorías necesarias y obtenidos los consentimientos, se verificará el cumplimiento de las condiciones precedentes y se procederá a la firma de los documentos y emisión de los nuevos instrumentos y se producirá el desembolso del primer tramo de financiación.

En diciembre se producirá la conversión de los instrumentos en acciones y ruptura del grupo económico y fiscal. Con ello, finalmente, se dispondrá del segundo tramo de financiación.

Mientras tanto y por el momento, el grupo sevillano de ingeniería y energías renovables prevé sumar más proveedores mientras confía en cerrar “instrumentalmente” los acuerdos alcanzados, como en el caso de la Junta de Andalucía.