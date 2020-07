La plantilla de Abengoa pide poner “toda la carne en el asador” contra su quiebra

La historia de Abengoa continúa escribiéndose y marcando fechas claves en el calendario. Si esta semana el gran día fue este pasado martes, ahora se ha trasladado al lunes 27 de julio cuando la compañía espera transmitir la decisión definitiva sobre las negociaciones de su financiación que avanzan favorablemente.

Ante este panorama, los trabajadores han adoptado una actitud positiva con la que piden que todos los agentes implicados en la negociación “pongan la carne en el asador” para ahuyentar la temida quiebra, una situación que se está alejando ante el buen camino que están tomando las negociaciones.

“Nos hubiera gustado que ayer se hubiera finiquitado el acuerdo de la negociación”, confiesa a Invertia Manuel Ponce, vicesecretario general de la Federación de Industria de UGT-Sevilla, sindicato presente en Abengoa. Este clima alimenta la situación de incertidumbre dado que “los trabajadores están con la inquietud sobre su futuro”.

Su organización fue la que este pasado martes aseguró que se estaban ultimando las negociaciones con las entidades financieras. Se habría conseguido la ampliación de los créditos ICO mientras que la Junta de Andalucía se habría comprometido con otros 20 millones para asegurar el salvavidas de la empresa.

“Tenemos que mirar al futuro con optimismo”, subraya Ponce quien confía en que Abengoa, con su carácter, emblema e historia, ponga “toda la carne en el asador” para que no se disuelva y pueda salir de las malas previsiones.

Cuando la situación se estabilice, desde la compañía hispalense han asegurado a los trabajadores que se procederá a abonar la parte de los salarios y pagas del mes de junio que no se pudieron ejecutar ante la falta de liquidez.

Asimismo, respecto a los ERTE vigentes en las distintas sociedades del grupo de ingeniería y energías renovables, los sindicatos han indicado que los empleados se han ido incorporando conforme se han ido cumpliendo los plazos. No se ha notificado en ninguna de las sociedades otras medidas.

Continúa la suspensión de sus cotizaciones

Mientras el futuro de la compañía se decide, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha optado por dejar a Abengoa en dique seco y suspender la cotización de sus acciones. El bloqueo se produjo el martes, cuando estos títulos se disparaban hasta un 60% entre especulaciones sobre un eventual acuerdo con los acreedores del grupo sevillano.

A pesar de que la compañía lanzó al cierre de la sesión bursátil una información relevante en la que explicaba el estado de las negociaciones, la suspensión se ha mantenido este miércoles. Una situación que fuentes del mercado atribuyen al hecho de que la CNMV habría quedado insatisfecha con el nivel de precisión del comunicado de Abengoa, que llegaba a reconocer su “muy difícil” viabilidad si no había acuerdo cerrado “en el corto plazo”.

Algunos gestores no descartan que si no hay una decisión final hasta el 27 de julio, fecha tope que el consejo se ha marcado en el calendario, es posible que el levantamiento de la suspensión no llegue hasta esa fecha. Sería una medida drástica para evitar la volatilidad y la especulación sobre el valor, ya que bloquea la liquidez de sus acciones en el mercado oficial al que los pequeños inversores suelen circunscribir su operativa.

Dos semanas más para decidir su futuro

El Consejo de Administración de Abengoa se ha fijado el 27 de julio como día para tomar la decisión definitiva sobre las negociaciones de su financiación las cuales están avanzando "de forma favorable". Según informó a la CNMV, se han producido avances en las negociaciones en los diferentes pilares de la operación.

Los procesos se han registrado en la línea de financiación de 250 millones con la garantía del ICO y el acuerdo con los proveedores y acreedores comerciales. También está prosperando la modificación de determinadas condiciones de la deuda con los acreedores financieros y la disposición de línea de avales de hasta 300 millones.



El Consejo ha considerado que "se deben agotar todas las alternativas dirigidas a la continuidad del negocio del grupo". "La ausencia de liquidez y avales están afectando de manera severa al negocio haciendo muy difícil su viabilidad si no se cierra la operación en el corto plazo" recalcan desde Abengoa, motivo por el cual se ha emplazado a tomar la decisión definitiva en una sesión el próximo 27 de julio.