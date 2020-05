Reynés crea una unidad para la transición 'verde' y revoluciona su cúpula

La crisis que se ha derivado del coronavirus acelerará la transformación de Naturgy. Su presidente, Francisco Reynés, ha avanzado este martes que la compañía adelantará en dos años la consecución de los objetivos que se marcó en su Plan Estratégico 2018-2022.

Para ello, rediseñará su cúpula con la incorporación de tres nuevos ejecutivos: Pedro Larrea, Jorge Barredo y Carlos Vecino. Su incorporación vendrá acompañada de la creación de tres nuevas unidades para adaptarse a una nueva realidad que ya se esperaba, pero que ha llegado antes de lo previsto.

"Necesitamos acelerar nuestra transformación. Los primeros 22 meses podemos concluirlos como positivos. Hemos logrado muchas cosas", ha afirmado el ejecutivo en la junta general de accionistas que la compañía ha celebrado de forma telemática. Pero, ha añadido, "estamos convencidos que queda mucho por hacer".

Por ello, la empresa energética pretende acabar 2020 con su plan estratégico cumplido para adaptarse a una nueva realidad global. En este contexto, Naturgy creará tres nuevas unidades. Una de ellas, se llamará unidad de renovables, innovación y nuevos negocios y estará dedicada captar las oportunidades que van a llegar al mercado asociadas a la transición energética, según ha explicado el presidente de la compañía a los accionistas.

Oportunidades 'verdes'

"No hacemos más que leer las oportunidades que se derivarán de los planes de transición energética en distintos países. No queremos quedarnos fuera, queremos participar activamente: en renovables, en innovación y en nuevos negocios para no perder esas oportunidades", ha afirmado el directivo.

Junta a esa nueva división, se crearán otras dos. La primera será la unidad de gestión de la energía y redes, para optimizar el negocio tradicional. Y otra unidad de comercialización minorista que pondrá el foco en el cliente para mejorar en el uso de "la tecnología, la gestión de datos y el trato con el cliente".

Fuente: Naturgy

La creación de estas nuevas divisiones estará acompañada de la incorporación de tres nuevos directivos que se incorporarán a la empresa "para sumar, no para sustituir", según ha precisado Reynés.

Se trata de tres conocidos nombres en el sector Pedro Larrea (procedente de multinacionales como Endesa, Grupo Villar Mir o PWC), Jorge Barredo (X-Elio) y Carlos Vecino (Vodafone).

"Vamos a acelerar la transformación, nos vamos a adaptar como compañía al nuevo escenario, con el objetivo de hacer esta compañía un poco mejor", ha destacado Reynés en su discurso.

El presidente ha destacado que se trata de tres profesionales "de prestigio" y en dos de los tres casos, se trata de personas con experiencia en el emprendimiento.

Balance en Bolsa

Reynés ha reconocido ante los accionistas no estar contento con la evolución de la acción el pasado año, cuando sufrió los efectos del debate sobre la nueva regulación de la CNMC.

En ese contexto, ha expresado su voluntad de "fortalecer las relaciones con los reguladores" para comprometerse cada vez más e "invertir en el largo plazo". A cambio, Reynés ha pedido "estabilidad" y un marco regulatorio que interprete su rentabilidad "como razonable".

El presidente de Naturgy también ha explicado a los asistentes a la junta telemática que la compañía ha hecho acopio de liquidez para hacer frente con más "tranquilidad" a la crisis del coronavirus y cuenta con 10.000 millones de liquidez, tras haber captado 2.000 millones adicionales en las últimas semanas.

La junta general de accionistas de este jueves tenía como fin aprobar las cuentas de 2019 y dar luz verde al pago de un dividendo complementario de 0,01 euros por acción, que es el último pendiente con cargo a los resultados del pasado año.