Tras el acuerdo del 2 de marzo de 2026, Henkell Freixenet pasó a ser accionista único al comprar las participaciones restantes de la familia Ferrer y José Luis Bonet; además, Segura Viudas se integró previamente mediante un contrato de arrendamiento de industria.

¿Quién controla ahora Freixenet tras la venta de acciones en marzo de 2026 y qué cambio societario hubo antes?

El grupo instaló un equipo de ósmosis inversa, priorizó el tratamiento de agua de pozo y redujo el consumo de agua de red para garantizar suministro y calidad en episodios de sequía extrema.

¿Qué medidas ha tomado Freixenet para afrontar la escasez de agua y garantizar la producción?

Las pérdidas de 14,39 millones se deben a la conjunción de mayores costes de aprovisionamiento, la caída del 13% en la producción y el gasto de 7,41 millones por el ERE, que convirtieron en negativo la cuenta de explotación.

La sequía acumulada provocó una caída de la producción de alrededor del 13% en 2025 y una reducción de las ventas globales a 63,2 millones de botellas, un 26% menos que en 2024.

¿Qué impacto tuvo la sequía del Penedès en la producción y ventas de Freixenet en 2025?

La empresa pactó el ERE en junio de 2025 para ajustar plantilla tras tres años de sequía que redujeron cosechas y volumen de ventas; las indemnizaciones registradas en las cuentas del ejercicio ascendieron a 7,41 millones por las salidas de 154 empleados.

Henkell Freixenet se convierte en el accionista único de la compañía tras la venta del resto de acciones por parte de la familia Ferrer y José Luis Bonet.

La producción cayó un 13% debido a la falta de uva y el encarecimiento de materias primas, aunque la bodega confía en volver a beneficios en 2026.

La empresa asumió un coste de 7,41 millones de euros por el ERE acordado para 154 empleados entre Freixenet y Segura Viudas.

La sequía acumulada en el Penedès provocó en 2025 pérdidas de 14,39 millones de euros en Freixenet y un recorte del 26% en sus ventas de botellas.

Tres años consecutivos de intensa sequía en el Penedès han mermado las cosechas hasta un 45% desde 2022 y han golpeado de lleno a gigantes del cava como Freixenet, que ya describe la situación como una “crisis sin precedentes” que le ha obligado a actuar para proteger su futuro a largo plazo.

La histórica bodega afronta ahora una dura factura marcada por los despidos, las pérdidas y una caída de la producción.

El 4 de junio de 2025, el año más crítico, la empresa y los sindicatos acordaron un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para Freixenet SA y Segura Viudas SAU que afectó a 154 personas entre ambas sociedades (hasta 99 en Freixenet con un 75% de salidas voluntarias).

Este proceso supuso un gasto por indemnizaciones de 7,41 millones de euros, según se detalla en las cuentas del ejercicio 2025 depositadas recientemente en el Registro Mercantil.

Aunque la vendimia de 2025 se situó en línea con la media de los últimos años, los niveles de stocks continuaron por debajo de la media histórica por la escasez acumulada de los ejercicios anteriores.

Como consecuencia de la menor disponibilidad de uva, la producción de Freixenet cayó alrededor de un 13%, con especial incidencia en la fase de degüelle, la etapa final de la elaboración de vinos espumosos tradicionales.



Al tratarse el cava de un producto con un ciclo de maduración superior a un año, en el ejercicio 2025 coincidieron el fuerte encarecimiento de las materias primas y la caída en los volúmenes de venta.

En concreto, Freixenet vendió 63,2 millones de botellas (entre cava, espumosos y vinos) en más de 100 países en 2025, un 26% menos que en 2024.

Este doble efecto —mayor coste de aprovisionamiento y menor volumen— condicionó directamente la cuenta de explotación del ejercicio.

En definitiva, el encarecimiento de la materia prima, la caída del 13% en la producción y los 7,41 millones destinados a indemnizaciones por el ERE de 154 empleados llevaron a Freixenet a cerrar 2025 con unas pérdidas netas de 14,39 millones de euros (frente al beneficio de 5,29 millones de euros de un año antes).

Entre las medidas para paliar la sequía, el grupo vinícola puso en funcionamiento un nuevo equipo de ósmosis inversa con el fin de reducir el consumo de agua de red, priorizar fuentes propias mediante el tratamiento de agua de pozo y garantizar el suministro y la calidad del agua en periodos de sequía extrema.

2026

Pese a la dura factura que asumió en 2025, en estas cuentas la empresa se muestra optimista y tiene la confianza de regresar a los números positivos en 2026, ejercicio vigente.

Todo ello en un escenario del que reconoce que todavía se verá influenciado por los altos costes de las primeras materias, así como por la compleja situación geopolítica.

Este año también ha habido movimientos internos. La sociedad Segura Viudas se integró en Freixenet mediante un contrato de arrendamiento de industria.

Asimismo, el 2 de marzo de 2026 la familia Ferrer y José Luis Bonet acordaron vender sus acciones restantes a Henkell Freixenet, convirtiendo a este grupo en el accionista único de Freixenet.