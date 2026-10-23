El plan del fondo Strong Capital para Liwe: recuperar la marca Inside y crear una plataforma multimarca con 240 tiendas

El Tribunal de Instancia de Murcia abrió un plazo hasta el 4 de noviembre para presentar ofertas alternativas, por lo que la adquisición está condicionada a que no aparezcan mejores propuestas y a la aprobación judicial del acuerdo.

¿Qué riesgo o limitación jurídica queda pendiente antes de que la operación se haga efectiva?

Priorizará normalizar aprovisionamiento e inventario en 2027, invertir fuerte en marketing y omnicanalidad, impulsar franquicias y comprar marcas sinérgicas en 2028, y consolidar en 2029 una plataforma multimarca sobre la logística y servicios centrales existentes.

Esperan subir ventas de 72 millones en 2027 a 110 millones en 2029 y elevar el ebitda de 3 millones a 12 millones, mientras la red crece de 184 a 240 tiendas y la plantilla directa a 1.000 empleados.

¿Qué objetivos de ventas y plantilla marca Strong Capital para Inside entre 2027 y 2029?

El fondo ofrece una contraprestación valorada en 47,4 millones de euros y propone inyectar 35 millones adicionales para operar e invertir en marca, circulante y adquisiciones. Su plan mantiene la red y trabajadores iniciales y asume pasivos clave como la deuda con la Seguridad Social.

La propuesta, valorada en 47,4 millones de euros, mantendrá a 958 trabajadores respetando sus condiciones y antigüedad.

El plan de expansión prevé alcanzar una red de 240 tiendas y hasta 110 millones de euros en ventas para el año 2029.

Strong Capital and Founds planea inyectar 35 millones de euros para rescatar a la firma textil Liwe y potenciar la marca Inside.

La oferta del fondo Strong Capital and Founds para comprar la empresa murciana Liwe (propietaria de la marca Inside) está muy cerca de hacerse realidad.

El Tribunal de Instancia de Murcia (Sección de lo Mercantil) ha acordado dar de plazo hasta el 4 de noviembre para la presentación de otras ofertas alternativas, pero todo apunta a que la del fondo será la única.

Su propuesta, actualmente sometida a consideración judicial, incluye un plan de expansión entre 2027 y 2029 muy ambicioso para la firma textil.

De inicio, prevé la inyección de 35 millones de euros estructurados en 14,5 millones de euros para inversiones operativas y de marca, 8 millones para circulante y 12,5 millones para adquisiciones selectivas, según el documento de la oferta a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia.

En 2027, fase de estabilización, el fondo priorizará normalizar el aprovisionamiento y el inventario junto a una fuerte inversión en marketing y omnicanalidad.

En este año, esperan que las ventas alcancen los 72 millones y el ebitda sea de 3 millones, manteniendo las 184 tiendas y los 928 puestos de trabajo directos.

En 2028, fase de expansión, Strong Capital and Founds impulsará las franquicias Inside y la adquisición de marcas sinérgicas.

La facturación alcanzará los 87 millones con un ebitda de 7 millones, aumentando la presencia a 207 tiendas y 950 empleos directos (más 40 en franquicias).

En 2029, el plan es consolidar la plataforma multimarca aprovechando la logística y servicios centrales ya existentes.

Para ese periodo, estiman que las ventas lleguen a 110 millones con 12 millones de ebitda. El plan culminará con una red de 240 establecimientos y 1.000 trabajadores directos (1.100 empleos totales).

En resumen, en tres años la facturación pasará de 72 a 110 millones, mientras que la red de tiendas crecerá de 184 a 240 establecimientos (56 más).

La ambición de Strong Capital es, por tanto, evolucionar progresivamente desde la recuperación de Inside hacia la construcción de una plataforma de retail multimarca, capaz de generar economías de escala y crecimiento rentable. Algo muy parecido a lo que hizo, por ejemplo, el Grupo Tendam.

En su oferta, el fondo deja claro que no pretende reproducir la estructura histórica de Liwe, sino "construir sobre un Inside saneado un nuevo proyecto empresarial, con disciplina financiera, inversión en marca y una estrategia de crecimiento sostenible".

Oferta económica

Este plan va acompañado de una oferta económica, cuyo valor asciende a 47,4 millones de euros, de los que 60.000 euros se pagarán de forma inmediata en efectivo, mientras que el resto se estructura entre contraprestación directa, asunción de costes/pasivos y recursos comprometidos.

Adicionalmente, el fondo asume la deuda acumulada con la Tesorería General de la Seguridad Social de los trabajadores subrogados.

En total, el fondo se quedará con 958 trabajadores (829 vinculados a tiendas en España, 99 a servicios centrales en España y 30 en Portugal), respetando antigüedad y condiciones laborales.

El perímetro de la oferta también abarca la red de tiendas y activos logísticos, la filial portuguesa, 178 contratos de alquiler de locales en España, más de 660 contratos esenciales de funcionamiento y depósitos/fianzas constituidas.

Cierra la tienda de Inside de A Coruña P.M

Asimismo, incluye 72 marcas comerciales registradas (incluyendo la marca Inside), dominios, plataforma de comercio electrónico, bases de datos, software de gestión y know-how.

El vehículo de inversión, por tanto, pretende revivir una empresa que en enero de este año presentó el concurso de acreedores tras fracasar la homologación de su plan de reestructuración. Por entonces, su deuda bancaria era superior a 60 millones de euros.

El fondo

Strong Capital and Founds cuenta con el respaldo financiero de uno de los mayores multifamily offices en España: iCapital, que gestiona unos 4.300 millones de euros para inversiones.

Desde su constitución, Strong Capital ha desarrollado una estrategia inversora multisectorial.

Así, ha participado en operaciones en sectores como el ámbito industrial y farmacéutico, a través de la adquisición del Grupo Juste; en el sector salud, mediante la compra de la cadena de Clínicas Opción Médica; y en el sector inmobiliario y hotelero, con la adquisición del Hotel Alhaurín Golf Resort.