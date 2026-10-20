MO Global (Multiópticas) acelera su internacionalización con la entrada en seis mercados de Latinoamérica y el Caribe

Esta fase se suma a sus recientes aperturas en Perú y México, así como a su llegada al mercado europeo con su primera tienda en Portugal.

El plan de expansión internacional está impulsado por una ampliación de capital de 45 millones de euros realizada tras su conversión en sociedad limitada.

La alianza prevé extender su red de ópticas a seis mercados de Centroamérica y el Caribe, incluyendo Costa Rica, Honduras, El Salvador y Panamá.

MO Global (antigua Multiópticas) llegará a Guatemala y República Dominicana a principios de 2027 tras un acuerdo estratégico con el grupo Disresa.

MO Global (antigua Multiópticas) sigue creciendo en Latinoamérica y anuncia su llegada a Guatemala y República Dominicana a principios de 2027.

La compañía ha firmado un acuerdo estratégico con el grupo Disresa para desarrollar su red de ópticas en seis países de Centroamérica y el Caribe, donde prevé llegar también a Costa Rica, Honduras, El Salvador y Panamá, según avanza la empresa a este periódico.

Esta expansión forma parte de sus planes de crecimiento internacional, impulsados tras la ampliación de capital de 45 millones de euros llevada a cabo a finales de 2025 y cubierta íntegramente por los socios de la compañía.

En esa fecha, Multiópticas pasó de ser una sociedad cooperativa a una sociedad limitada y cambió su denominación social a MO Global Eyewear SL.

A pesar del cambio en la denominación, la marca Multiópticas y su enseña de producto Mó se siguen utilizando de cara al público en su red de tiendas.

Alianza

En esta nueva etapa de expansión, MO Global se ha aliado con Disresa, grupo referente en retail fashion que opera cerca de 150 tiendas en Centroamérica y el Caribe para marcas como Skechers, New Era, Montblanc, Adolfo Domínguez o Birkenstock.

El despliegue en la región se apoyará fundamentalmente en los principales centros comerciales de las capitales nacionales durante una primera fase.

Con la expansión en estos seis nuevos países, Multiópticas elevará a ocho su presencia en mercados clave de Latinoamérica.

Esta expansión se suma a su reciente desembarco en Perú —donde aterrizó en abril con dos establecimientos en Lima y contempla dos aperturas adicionales antes de fin de año— y a su actividad en México, donde cuenta con dos puntos de venta y planes de crecimiento sostenido a medio y largo plazo.

Al otro lado del charco, en el mercado europeo, continuaron con su expansión en Europa. Así, abrieron su primera tienda en Portugal el pasado 8 de octubre.

Ubicado en Oporto, en el barrio de Boavista, este establecimiento acoge el concepto Mó Vision & Audio Store que emplea en España, con el que la compañía integra en un mismo espacio servicios de óptica y audiología.

El espacio cuenta con áreas dedicadas como Sport, MO Studio y Kids, donde se comercializan tanto las colecciones permanentes de la firma como sus ediciones cápsula.

La tienda también incorpora la zona PRO AI, un área equipada con herramientas de inteligencia artificial orientadas a la graduación visual precisa.

Tras esta primera incursión en el mercado luso, la empresa prevé dar continuidad a su plan de expansión en el país con nuevas aperturas estratégicas.

Cabe recordar que en España es el principal operador del sector de la salud visual y auditiva en España y que cuenta con una red de más de 550 puntos de venta.