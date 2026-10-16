Dia releva a Babcock y entrega la presidencia a Jonathan Muir, consejero delegado de LetterOne

Tras esta reestructuración, el consejo de Dia mantiene un 89% de consejeros independientes de LetterOne y un 67% de representación femenina.

El nombramiento de Muir se someterá a ratificación en la próxima junta general de accionistas para dar continuidad a la estrategia de la compañía.

Babcock presentó su dimisión como presidente y miembro del consejo tras finalizar su relación laboral con LetterOne.

Jonathan Muir, consejero delegado de LetterOne, ha sido nombrado nuevo presidente no ejecutivo dominical de Dia en sustitución de Benjamin J. Babcock.

El consejo de administración de Dia ha dado luz verde al nombramiento de Jonathan Muir como nuevo presidente no ejecutivo dominical de la cadena de supermercados, en sustitución de Benjamin J. Babcock, según ha informado este viernes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Muir, que actualmente ocupa el cargo de consejero delegado de LetterOne, asume la presidencia de Dia después de que Babcock presentara su dimisión tanto como presidente como miembro del consejo de administración, tras finalizar su relación laboral con LetterOne.

Con motivo de su salida, el consejo de administración ha expresado su agradecimiento a Babcock por su dedicación y trabajo durante su etapa en la compañía, tanto en el ejercicio de la presidencia como en sus funciones de consejero.

Babcock ejerció la presidencia del Consejo de Dia entre septiembre de 2023 y junio de 2025, periodo en el que lideró la reorientación estratégica de la compañía, su recuperación operativa y la refinanciación completada en diciembre de 2024, tras lo cual volvió a asumir el cargo en febrero de 2026.

Muir se incorpora al consejo por cooptación como consejero dominical no ejecutivo para cubrir la vacante generada por la dimisión de Babcock.

Su nombramiento se someterá a ratificación y reelección en la primera junta general de accionistas que celebre la distribuidora.

Desde la compañía esperan que la llegada de Muir aporte continuidad al liderazgo del consejo de administración y a la supervisión de la ejecución de los objetivos estratégicos de Dia, al tiempo que destacan que su nombramiento constata el compromiso de LetterOne con la empresa.

Tras los cambios, la nueva composición del consejo de administración y de sus comisiones mantiene la apuesta del grupo Dia por las mejores prácticas de gobierno corporativo.

En este sentido, ocho de sus nueve consejeros (el 89%) son plenamente independientes de L1R Invest1 Holdings, accionista de referencia de Dia, con un 77,7% del capital.

Asimismo, la totalidad de los miembros de la comisión de auditoría y cumplimiento y de la comisión de nombramientos y retribuciones son consejeros independientes.

Además, el órgano rector mantiene una mayoría de consejeros ubicados en España y un 67% de representación femenina.