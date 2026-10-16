El Corte Inglés se refuerza: contratará a más de 6.300 trabajadores para las campañas de 'Black Friday' y Navidad

Las ofertas de empleo ofrecen tanto posibilidades de continuidad profesional a largo plazo como trabajo temporal flexible.

La compañía busca mejorar la experiencia de compra e impartirá un programa de formación a los nuevos empleados.

El Corte Inglés contratará a unas 6.350 personas para reforzar las campañas de Black Friday y Navidad.

El Corte Inglés incorporará a unas 6.350 personas para reforzar las campañas de Black Friday y Navidad, en las áreas con mayor incremento de actividad de cara a los próximos meses, como son las de venta, alimentación y restauración, logística y comercio online, entre otras.

Con este refuerzo de personal, El Corte Inglés quiere mejorar la experiencia de compra para el cliente, según detalla en un comunicado.

Estas nuevas contrataciones se integrarán en las tareas habituales de la actividad comercial dentro de las diferentes áreas de la compañía, así como en servicios especiales durante los meses de noviembre y diciembre, como el empaquetado de regalos y otras funciones auxiliares.

Para incorporar a estas personas a la actividad comercial, El Corte Inglés desarrolla cada año un completo programa de formación que les va a permitir comenzar a trabajar en el nuevo puesto con los conocimientos necesarios según la labor que vayan a desempeñar.

La campaña de Navidad es una oportunidad para formar parte del equipo de El Corte Inglés.

La empresa ofrece diferentes opciones adaptadas a cada situación, ya sea para quienes buscan iniciar un proyecto profesional a largo plazo o para aquellos que desean una experiencia laboral temporal y flexible.

Entre los puestos que se ofrecen destacan personal para empaquetado de regalos, vendedores, ayudantes de carnicería, charcutería, frutería, pastelería y pescadería; operarios en el sector logístico; auxiliar de pedidos online; personal de cobro y atención al cliente; ayudante de cafetería y restaurante, cocina; auxiliares y aprendices de cocina; personal para el departamento de platos preparados; profesionales de cocina; ayudantes y vendedores para el Club del Gourmet; gestores de mercancía para los centros outlet y vendedores especializados en el área de la moda.