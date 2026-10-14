GB Foods reformula Yatekomo tras invertir 50M€ en su planta de Teruel y aspira a duplicar su negocio de fideos en Europa

El cambio de fórmula responde a las nuevas demandas de consumo saludable, manteniendo el mismo sabor, precio y facilidad de preparación característicos del producto.

La empresa busca duplicar su negocio de fideos en Europa en los próximos cinco años, una categoría que actualmente genera unos 120 millones de euros en ventas.

La compañía ha invertido 50 millones de euros en su planta de Alcañiz (Teruel) para modernizar la producción y convertirla en su centro industrial europeo de noodles.

GB Foods reformula la receta de Yatekomo con ingredientes 100% naturales, eliminando aditivos artificiales y sustituyendo el aceite de palma por el de girasol.

El gigante de la alimentación GB Foods, dueño de Gallina Blanca, lanza al mercado una nueva receta de uno de sus productos estrella, los fideos Yatekomo, con el objetivo de ofrecer un producto más saludable y de duplicar su peso en el mercado de los noodles en Europa.

“Hemos utilizado ingredientes 100% naturales y reconocibles, eliminado aditivos artificiales como el glutamato monosódico y sustituido el aceite de palma por aceite de girasol, con el objetivo de mejorar el perfil nutricional del producto”, avanza a este periódico Miranda Visscher, CEO de GB Foods para Europa.

La nueva receta de Yatekomo es el resultado de tres años de investigación, desarrollo y pruebas con consumidores.

En concreto, en el laboratorio han realizado más de 200 pruebas de recetas y más de 50 test en sus fábricas.

Además, han invertido alrededor de 50 millones de euros en su planta de Alcañiz, en Teruel.

“Esta inversión nos ha permitido modernizar la tecnología de producción, fabricar internamente nuestros noodles y convertir la fábrica en el centro industrial europeo de esta categoría para el grupo”, destaca la directiva.

Con esta apuesta por una receta más saludable, la empresa de alimentación aspira en los próximos cinco años a “más que duplicar el negocio de noodles en Europa, incluida España”.

Yatekomo GFoods

Esta categoría es una de las principales palancas de crecimiento de GB Foods en Europa. En 2025 representó alrededor del 10% de los ingresos totales del grupo.

Actualmente, las ventas de los fideos de GB Foods en Europa rondan los 120 millones de euros, según los datos de NielsenIQ MAT de agosto de 2026. España representa casi la mitad de esa cifra.

Mismo sabor

El cambio a una receta 100% natural responde a los hábitos de consumo más saludables que se han instalado en la sociedad y que en 2013, cuando la compañía lanzó este producto al mercado, no eran tan mayoritarios.

“Cada vez hay más personas que quieren saber qué contienen los alimentos que compran y cómo se elaboran”, reconoce la directiva.

Desde la compañía de alimentación defienden que esta reformulación está en línea con su propósito corporativo: Taste You Can Trust, es decir, ofrecer alimentos con un sabor en el que los consumidores puedan confiar.

Pese a reformular sus fideos, hay cosas que no han cambiado, como “su sabor, la facilidad con la que se prepara y su precio asequible”, señala Miranda Visscher.

“Nuestros noodles 100 % naturales mantienen el mismo sabor que los consumidores conocen y disfrutan desde hace años”, reitera. Algo que los consumidores podrán comprobar ya desde los lineales de los supermercados.

Este cambio también afecta a su marca hermana en Italia, Saikebon.

Crecimiento del grupo

GB Foods, presente en siete países europeos con ocho fábricas, prevé un crecimiento en la categoría de noodles en línea con el que están teniendo.

En 2025, el grupo registró un beneficio neto atribuible de 126,6 millones de euros, un 2,3% más que en 2024 y unos ingresos cercanos a 1.000 millones de euros.

El 20% de esas ventas procede de una única marca: Gallina Blanca.

“En los últimos años hemos mantenido una evolución positiva, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 4 % entre 2019 y 2026”, comenta la máxima ejecutiva.

De cara a 2026 y los próximos años, quieren mantener esta senda de crecimiento.

Lo harán, según Visscher, apoyándose en mejorar sus productos “con recetas más saludables e ingredientes más naturales”.