PRG devuelve a la rentabilidad a Toys ‘R’ Us cuatro años después de su compra y prepara más tiendas junto a Prénatal

Toys ‘R’ Us crece un 12% en lo que va de año impulsada por el fenómeno 'kidults', mientras adelanta compras para mitigar la inflación en la campaña de Navidad.

El grupo cuenta actualmente con 52 puntos de venta en España y sus ventas 'online' suponen entre el 9% y el 10% de la facturación total.

La compañía planea un ritmo de apertura de entre dos y tres tiendas mixtas anuales (Toys ‘R’ Us y Prénatal) de menor tamaño y más urbanas entre 2027 y 2029.

PRG Retail Group prevé cerrar el año con ebitda positivo en Toys ‘R’ Us cuatro años después de rescatar a la cadena de la quiebra.

En julio de 2022, el grupo italiano PRG Retail Group, dueño de Prénatal, salió al rescate de la icónica cadena de jugueterías Toys R Us que estaba al borde de la quiebra. Cuatro años después y con varios ajustes de por medio, la compañía va a conseguir llegar a la rentabilidad.

"Después de años de duro trabajo, hemos llegado por fin a tener una compañía que este año llegará a cerrar con un ebitda positivo", asegura Cristiano Flamigni, CEO y consejero delegado de PRG Retail Group Spain, en una entrevista a EL ESPAÑOL-Invertia.

Algo que les permite mirar el futuro de "color de rosa" y plantear un plan trimestral entre 2027 y 2029 con la vista puesta en recuperar las urbes españolas donde Toys R Us estaba muy presente para "volver a tener un rol de líder de estas ciudades y centros comerciales de España".

Y lo harán con el plan de abrir entre dos y tres tiendas anuales en formato mixto (Toys R Us junto a Prénatal), ampliando la presencia de Prénatal dentro de El Corte Inglés y con recolocaciones.

"Paralelamente a las aperturas, seguimos siempre trabajando en mejorar el posicionamiento", asegura el CEO.

Parten con un portfolio de 35 tiendas físicas (tras la reciente apertura en Melilla) y 17 corners de Prénatal en El Corte Inglés, sumando un total de 52 puntos de venta en todo el territorio nacional.

A esto hay que añadir la próxima tienda que abrirán a principios de noviembre en el centro comercial Ballonti (Vizcaya) en colaboración con Eroski. En su día llegaron a tener tres locales que se cerraron y esto supone su regreso.

Cristiano Flamigni, CEO y consejero delegado de PRG Retail Group Spain. PRG Retail Group Spain.

Lo hace a través de una tienda mixta, como todas las que abren desde 2024, que permite integrar verticalmente las dos marcas: Toys R Us y Prénatal.

Este modelo "ofrece una experiencia a 360 grados para los futuros padres también porque tiene la parte de puericultura y textil", explica el directivo.

Es decir, pretenden acompañar a la familia desde el embarazo hasta la etapa infantil y juvenil.

De momento, Cristiano Flamigni reconoce que este formato de tienda híbrida funciona "muy bien", aunque el mayor peso lo tienen los juguetes.

En concreto, los juguetes representan aproximadamente el 80% del total de la facturación, mientras que la parte textil y de puericultura supone el 20% restante.

Además, durante estos años están dejando atrás el modelo tradicional de grandes superficies de 4.000–5.000 m² a las afueras para apostar por espacios de 1.000–1.400 m² en centros comerciales y zonas urbanas con mayor volumen de tráfico.

La otra gran pata es la omnicanalidad, canal desde el que compiten con gigantes como Amazon. "Con la web llegamos a casa del cliente en dos días o antes con el click and collect (comprar online y recoger en tienda)", afirma.

Según Cristiano Flamigni en el último año han tenido 15 millones de visitas en la web y las ventas a través de este canal ya suponen entre el 9 y el 10% de la facturación total.

¿Crisis en el sector?

El aterrizaje de PRG en España no es casual. Pertenece desde 2017 al Grupo Artsana, conocido por ser la dueño de marcas de puericultura como Chicco, Boppy o Giordani. "Tenemos la suerte de ser parte de un grupo que es más fuerte que nosotros", dice el CEO.

Su llegada sí coincidió con un momento de crisis en el sector del juguete español. Además de la situación en la que estaba Toys R Us, otras marcas icónicas como Imaginarium y Poly quebraron y salieron a subasta.

De hecho, PRG pujó por ellas, siendo finalmente Juguettos quien las acabaría comprando, tal y como avanzó este periódico.

A pesar de ello y de otros factores como la baja natalidad, para Flamigni el sector actualmente "no está en crisis" y recuerda que el año pasado la industria en Europa cerró con un crecimiento del 4% y que este año sigue creciendo a un ritmo del 8%.

Tienda de Toys R Us Melilla. PRG Retail Group Spain.

De hecho, "en España el crecimiento medio es de un 10,5% y en Portugal por encima del 12%", apunta. Y en el caso concreto de Toys R Us, en lo que va de año la enseña "está creciendo alrededor de un 12% a perímetro comparable (like-for-like)", revela.

Por eso, reitera que "el sector no está viviendo una crisis, sino un cambio importante".

Y una de esas transformaciones viene marcada por el espacio kidults. Es decir, la creación de zonas dedicadas a adultos coleccionistas y aficionados (manga, Star Wars, Pokémon, juegos de mesa, merchandising) que Toys R Us potencia con su zona Play Forever.

"El sector es muy estacional, pero con la nueva tendencia de los kidults conseguimos mantener un flujo de clientes y ventas mucho más constante durante todo el resto del año", comenta.

Navidad

Tan estacional que "en menos del 20% del año nos jugamos el 60% de la facturación", señala. Con ello se refiere a la campaña de Navidad que arranca en octubre y finaliza entre diciembre y principios de enero.

Una temporada marcada de nuevo por la inflación y su impacto en el bolsillo del consumidor, aunque desde PRG han hecho los deberes.

"Hemos adelantado una parte relevante de la compra y esto nos ha permitido mejorar el precio de compra del producto y tener menos impacto en términos de IPC", detalla el máximo ejecutivo del grupo en España y Portugal.

A eso hay que añadir la campaña de ahorro que pondrán en marcha en noviembre con más de 100 productos al 50% de descuento para premiar a las familias que adelanten las compras navideñas.