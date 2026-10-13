Hijos de Rivera sigue con su plan de expansión: abre una nueva filial en Alemania para impulsar Estrella Galicia

Sus productos llevan más de una década en Alemania, donde cuentan con alianzas con socios locales como Warsteiner y presencia en cadenas como Edeka y Rewe.

La compañía busca reforzar su presencia tanto en el canal de hostelería como en el de alimentación en el mercado alemán.

Corporación Hijos de Rivera da un paso más en su proceso de expansión internacional con la apertura de una nueva filial propia en Alemania, un país estratégico para su crecimiento futuro que cuenta con un gran potencial de desarrollo para los productos de la empresa.

Bajo el nombre de Estrella Galicia Alemania, la compañía española abordará desde ahora el mercado alemán desde dentro, con equipos propios sobre el terreno que impulsen el crecimiento del negocio, tanto en el canal de hostelería como de alimentación, así como el posicionamiento y la notoriedad de las marcas en el país.

Los productos de Corporación Hijos de Rivera están presentes en un mercado tan exigente en términos cerveceros como el alemán desde hace más de una década y la acogida por parte de los consumidores ha sido muy positiva, algo que ha llevado a la marca a asociarse con partners como Warsteiner y posicionarse en enseñas destacadas como Edeka o Rewe, según informa en un comunicado.

“La apertura de una filial en un mercado tan exigente como Alemania supone un paso clave en el marco de nuestro plan de expansión internacional que nos permitirá una atención más cercana a clientes y consumidores, con equipos propios que agilicen la distribución y que gestionen inversiones que apuntalen el crecimiento del negocio” afirma Francisco Ucha, director general de Corporación Hijos de Rivera.

Para Aitor de Artaza, director del Negocio Internacional de la compañía, “nuestra forma de crecer en el exterior no persigue un rendimiento inmediato sino que prioriza un modelo sostenible y coherente que respeta el tiempo, el contexto y las particularidades de cada mercado, priorizando las zonas en las que existe una cultura de cerveza y se da valor a la calidad del producto y del proceso de elaboración”.

Con la creación de Estrella Galicia Alemania, Corporación Hijos de Rivera suma ya más de una decena de filiales fuera de España en mercados tan diversos como Brasil, China, Filipinas, México, Reino Unido, Italia, Portugal, entre otros.