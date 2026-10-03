Los Weston, la dinastía invisible tras el imperio de Primark que domina la cesta de la compra en Europa y América

ABF prevé separar moda y alimentación, con la salida independiente a bolsa de Primark prevista para finales de 2027.

Los Weston negocian la compra de Boots por 7.000 millones de libras; su fortuna se estima en más de 14.000 millones de euros.

El imperio familiar incluye Primark, la cadena canadiense Loblaw, Fortnum & Mason, Azucarera Iberia y marcas como Twinings.

La familia Weston controla Associated British Foods, matriz de Primark, a través de Wittington Investments y la Garfield Weston Foundation.

Tienen más dinero que muchas casas reales europeas, gestionan la cadena textil low cost más grande de España y toman decisiones que condicionan la cesta de la compra a ambos lados del Atlántico. ¿De quién estamos hablando?

Pues de la desconocida familia Weston. Se trata de una dinastía multimillonaria que está detrás de Associated British Foods (ABF), el gigante empresarial que posee la cadena de moda Primark (conocida como Penneys en Irlanda), además de otras divisiones dedicadas a la alimentación, azúcar, ingredientes y agricultura.

La familia controla ABF a través del holding privado Wittington Investments, del que poseen la mayoría de los derechos de voto junto a su fundación benéfica: Garfield Weston Foundation.

Además de ABF, los Weston también son propietarios de la emblemática tienda londinense Fortnum & Mason.

Y controlan el grupo Loblaw, la cadena de supermercados y farmacias más grande de Canadá. Es concretamente en este país donde inician su gran imperio.

George Weston comenzó con una panadería en Toronto en 1882.

Después, en 1930, su hijo W. Garfield Weston extendió las operaciones panaderas e industriales al Reino Unido y Europa fundando la empresa Allied Bakeries.

Willard Garfield Weston y Garry Weston. Garfield Weston Foundation.

Años más tarde, en 1960, esta compañía pasaría a llamarse Associated British Foods.

Al mismo tiempo, en América del Norte adquirió participaciones mayoritarias en cadenas de supermercados, sentando las bases del gigante canadiense Loblaw.

A mediados del siglo XX, la enorme escala del negocio hizo que la familia dividiera la gestión de sus activos en dos grandes ramas territoriales dirigidas por los hijos de Garfield.

Garry tomó las riendas de ABF en Londres y en 1974 nació la joya de la corona: Primark. Su hermano, Galen asumió el mando de las operaciones en Canadá.

Y así poco a poco el imperio fue creciendo a ambos lados del Atlántico y pasando de generación en generación hasta llegar a la cuarta.

Una generación que lidera la siguiente gran compra en Reino Unido: la famosa cadena británica de farmacias y cosmética Boots.

Los Weston están en negociaciones con Sycamore Partners para comprarla por 7.000 millones de libras (8.193 millones de euros).

Una adquisición para seguir engordando sus negocios y fortuna. Cuantificar su patrimonio es casi tan complicado como encontrar imágenes de esta familia tan discreta.

Según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, la fortuna conjunta de los Weston en 2023 ascendía a 16.000 millones de dólares (más de 14.100 millones de euros).

The Sunday Times Rich List valora la fortuna conjunta de la familia en Reino Unido en más de 14.500 millones de libras esterlinas (16.978 millones de euros).

Presencia en España

Más allá de su poder y fortuna, en España el universo de los Weston está muy presente, especialmente a través de Primark

Cuenta con más de 60 tiendas y el mercado ibérico es uno de los más importantes de la firma. Su tienda insignia en la Gran Vía de Madrid (abierta en 2015) es una de las más grandes del mundo y un referente del retail internacional.

Pero no sólo están presentes en nuestro país en el sector textil, sino también en el alimenticio.

A través de AB Sugar (división azucarera del grupo ABF), la familia Weston es propietaria de Azucarera Iberia.

Planta que Azucarera tiene en Toro, Zamora J. L. Leal ICAL

En 2009, el grupo de los Weston compró el negocio azucarero a la española Ebro Puleva por más de 500 millones de euros.

Sin embargo, su negocio no ha ido muy bien en los últimos años, lo que les llevó a anunciar cierres de plantas y despidos en 2025.

También comercializan la marca de té Twinings y cuentan con centros de producción e ingredientes para panadería y repostería industrial (como la fábrica de levaduras en Córdoba).

Todo un imperio que la propia ABF va a dividir en dos para separar la moda de la alimentación. Además, Primark se convertirá en una empresa que cotice en bolsa de forma independiente. Se prevé que la separación se complete a finales de 2027.