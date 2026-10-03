Uncovercity echa el cierre: fin a la empresa que revolucionó el concepto de las cenas sorpresa en lugares secretos

La inflación en hostelería, la subida de precios al cliente y la baja recurrencia de compra contribuyeron al cierre; algunos usuarios mantienen bonos pendientes de canje.

La compañía acumuló pérdidas de 660.000 euros en 2024 y redujo un 38% su facturación, hasta 123.784 euros, por los estrechos márgenes de su modelo.

La startup organizaba comidas y cenas sorpresa: asignaba restaurantes según gustos, alergias y preferencias, con pistas enviadas por WhatsApp y precios de 35 a 125 euros por persona.

Uncovercity, fundada en Valencia en 2017, cierra tras solicitar concurso de acreedores; el Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Madrid lo concluyó por insuficiencia de masa activa.

Hace años, se puso de moda regalar cajas regalo y experiencias sorpresa. De ahí surgieron muchas empresas como Smartbox, Wonderbox, Waynabox o Uncovercity. Algunas triunfaron y se hicieron muy conocidas, pero otras no corrieron la misma suerte y han tenido que echar el cierre.

Es el caso de Uncovercity, la empresa llamada a revolucionar el concepto de las cenas sorpresa, que en julio de este año solicitó el concurso de acreedores.

A finales de septiembre el juez del Juzgado de lo Mercantil Nº 4 de Madrid cerró dicho concurso por insuficiencia de la masa activa, según el documento al que ha accedido EL ESPAÑOL-Invertia.

Es decir, la empresa no tiene suficientes bienes, dinero o derechos para pagar los gastos y deudas generados por el propio procedimiento de concurso de acreedores.

Uncovercity echa el cierre casi una década después de arrancar operaciones. Miguel Gil Martí y Teresa Domenech la fundaron en 2017 en Valencia.

Con un concepto innovador pronto alcanzaron cierta fama en ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga o Valencia.

El éxito de Uncovercity residía en una fórmula gastronómica diferencial: comidas y cenas sorpresa en las que los usuarios conocían cuándo, pero no sabían ni a qué restaurantes irían ni qué platos probarían.

El usuario rellenaba un cuestionario previo para elaborar un perfil gastronómico personalizado.

Después, un sistema de asignación elegía el restaurante que mejor se adaptaba a sus gustos o preferencias, alergias o intolerancias.

Cena sorpresa de Uncovercity. Uncovercity

Durante los días previos a la reserva, los participantes recibían pistas temáticas por WhatsApp para intentar adivinar adónde irían.

Su tecnología cruzaba el perfil del comensal con su catálogo de restaurantes asociados para asignar el lugar idóneo y garantizar el éxito de la velada.

El servicio se organizaba en distintas gamas de precio por persona (desde opciones más casuales a unos 35 euros hasta experiencias exclusivas cercanas a la alta cocina o Estrella Michelin por 125 euros).

Todas las experiencias incluían el menú completo adaptado, bebidas y el acompañamiento gamificado de pistas.

Las cenas o comidas sorpresa estaban principalmente enfocadas a parejas, cumpleaños, regalos de aniversario y experiencias de ocio urbano.

Este modelo pronto caló y gustó. De hecho, fue seleccionada en Culinary Action!, la aceleradora impulsada por el Basque Culinary Center.

Uncovercity también fue reconocida como la mejor startup de Europa en la categoría Gastronomía en los StartUp Europe Awards (SEUA), iniciativa de la Comisión Europea y la Fundación Finnova en colaboración con Startup Europe.

Cierre definitivo

Con estas distinciones y habiendo superado la crisis de la pandemia, Uncovercity apuntaba mucho más alto.

“Esto es lo que somos hoy (la punta del iceberg) y creemos que es una millonésima parte de lo que vamos a ser. El mercado es gigantesco y esto solo acaba de empezar”, decían en su cuenta de LinkedIn.

Pero finalmente no ha podido ser y han echado el cierre. ¿Qué le ha pasado a Uncovercity?

El principal problema es que su modelo de negocio no daba grandes márgenes. Al tratarse de restaurantes gastronómicos de ticket elevado, el margen de beneficio por cliente que le quedaba a la plataforma era muy estrecho.

De ahí que en su ejercicio 2024 (el último presentado en el Registro Mercantil) reportase pérdidas de 660.00 euros (frente a las pérdidas de 276.961 de 2023) y una caída de la facturación del 38% (hasta los 123.784 euros).

A esto hay que sumar el impacto de la inflación en la restauración y hostelería, que subió precios. Eso comprimió aún más el margen de la startup y la obligó a subir precios al consumidor final, reduciendo la demanda.

Además, las cenas sorpresa funcionan muy bien como regalo puntual, pero sufren para lograr la compra recurrente del usuario habitual.

Estas tres razones la han llevado al cierre definitivo. Un cierre que ha provocado que muchos usuarios se hayan quedado con bonos sin usar ni poder canjear.

La empresa, en su web, asegura que “la disponibilidad de fechas se ha agotado”, que en este momento no pueden confirmar “nuevos canjes”, pero que están trabajando para “ordenar la situación de forma responsable”.