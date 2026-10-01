De la bodega de Iniesta a Dia: Agricultura acumula 27,9 millones en sanciones por incumplir la Ley de la Cadena

El sector de frutas y hortalizas es el más penalizado, acumulando el 42% de las infracciones desde 2014, seguido del vinícola y el lácteo.

En 2025, las sanciones casi se cuadruplicaron respecto al año anterior, con 991 infracciones, de las cuales el 62% correspondieron a bodegas de vino.

Grandes cadenas como Dia, Alcampo, Costco y empresas como Bodega Andrés Iniesta han sido sancionadas principalmente por incumplir plazos de pago y no registrar contratos correctamente.

El Ministerio de Agricultura ha impuesto 27,9 millones de euros en sanciones por 4.947 infracciones a la Ley de la Cadena Alimentaria desde la creación de la AICA.

Desde hace doce años, ni las bodegas de famosos como Andrés Iniesta, ni las grandes cadenas de supermercados como Dia ni ninguna empresa agroalimentaria escapan del control de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), que vela por el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria.

Desde la creación de este organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el importe total de las sanciones impuestas asciende a los 27,9 millones de euros euros, correspondientes a 4.947 infracciones.

Aunque de momento, las infractoras sólo han pagado 17,3 millones de euros, según la memoria anual de la AICA recientemente publicada y correspondiente a 2025.

Es decir, al organismo le falta por recaudar algo más de 10 millones de euros.

El importe acumulado de las sanciones impuestas a la distribución comercial minorista (supermercados, hipermercados y tiendas) es el más alto de todos los eslabones, ya que supera los 10 millones de euros.

De ese total, ya han pagado 8,7 millones de euros.

Una de las cadenas más sancionadas en los últimos años es Dia, con cerca de 300.000 euros en sanciones desde 2023 (año en que la AICA comenzó a hacer públicas sus sanciones).

La mayoría de las penalizaciones que recibe tienen que ver con el incumplimiento de los plazos de pago o con la resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración.

No es la única cadena que sale en los registros de la AICA. También han recibido multas Alcampo, Costco, Calidad Pascual o los supermercados especializados en cash & carry (venta mayorista a profesionales de hostelería) Cash Diplo y Díaz Cadenas, entre otros.

Tienda de Dia. Dia

Incluso famosos futbolistas como Andrés Iniesta a través de su bodega de vino han aparecido en esta lista.

En concreto, en 2024 Bodega Andrés Iniesta fue sancionada con 1.800,6 euros por no incorporar en el contrato alimentario el precio.

Tampoco es la única de reconocido nombre perseguida por este organismo. García Carrión recibió dos multas en 2025. La primera fue por no incorporar en el contrato alimentario el precio recogido en la ley y la cuantía ascendió a 3.001 euros.

Y la segunda, la más alta con 9.003 euros, fue por realizar modificaciones del precio incluido en el contrato que no estén expresamente pactadas por las partes.

Esta industria es una de las más penalizadas. El 42% de las infracciones impuestas desde la creación de AICA en 2014 recayó en el sector de las frutas y hortalizas, seguido del vinícola y del lácteo con un 24% y un 12%, respectivamente.

Históricamente, el 45% de las infracciones totales se debe a incumplimientos de los plazos de pago, especialmente entre las empresas mayoristas y la industria alimentaria.

Año 2025

En lo relativo a 2025, la memoria de la agencia recoge sanciones por 991 infracciones, casi cuatro veces más que en 2024.

De ellas, un 62% estuvieron protagonizadas por bodegas de vino y la mitad fueron por el incumplimiento de la obligación de inscribir los contratos en el Registro de Contratos Alimentarios.

En este periodo de tiempo, la AICA intensificó su trabajo: llevó a cabo 399 inspecciones de oficio, controló un total de 2.978 relaciones comerciales entre los operadores de la cadena alimentaria e investigó 28 denuncias sobre posibles incumplimientos de la ley.

La mayoría de las denuncias procedieron del sector de las frutas y hortalizas y de la aceituna.

Cabe recordar que la AICA realiza inspecciones de oficio, pero también lleva a cabo comprobaciones en base a denuncias acerca de un posible incumplimiento o por alertas, riesgos o indicios de posibles infracciones que sean comunicadas por asociaciones, organizaciones o por órganos de la Administración General del Estado o de las CCAA.

Lo hace para controlar que se cumpla la Ley de la Cadena Alimentaria, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013.

En 2021, el Ejecutivo de Pedro Sánchez la reformó para perseguir la venta a pérdidas, una de las principales reclamaciones del campo en sus tractoradas de 2023 y 2024.