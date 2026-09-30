Mercadona crea 'Atenea', su propia IA para el desarrollo de software: más de 500 ingenieros ya la utilizan

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LO ESENCIAL Las claves Mercadona ha lanzado 'Atenea', una plataforma propia de inteligencia artificial para el desarrollo de software. Más de 500 ingenieros de la compañía ya utilizan Atenea para acelerar y mejorar la calidad en la creación de aplicaciones. La plataforma integra conocimiento y procesos internos, coordinando agentes especializados en distintas fases del ciclo de desarrollo. Atenea no sustituye la responsabilidad técnica de los profesionales, sino que amplifica su capacidad, manteniendo el control humano sobre las decisiones.

La cadena de supermercados Mercadona ha creado y puesto en marcha una plataforma propia de inteligencia artificial, a la que ha llamado Atenea y que ya usan 500 ingenieros.

Con su creación, la compañía propiedad de Juan Roig persigue el objetivo de ayudar a sus equipos tecnológicos a generar "software" con mayor rapidez y más calidad.

Según un comunicado de la firma, estos profesionales usan esta plataforma de IA agéntica para transformar y acelerar el desarrollo de software a gran escala, pues es una herramienta que no solo responde o genera contenidos junto al usuario, sino que también puede ejecutar tareas de forma autónoma.

De esta forma, la compañía busca ganar agilidad y eficiencia en la creación de aplicaciones y, con ello, impulsar la digitalización de sus procesos físicos.

La plataforma integra el conocimiento, los procesos, las herramientas y los estándares de calidad de Mercadona, y coordina agentes especializados capaces de ejecutar distintas misiones dentro del ciclo de desarrollo.

Tal y como ha detallado en el comunicado el responsable del equipo de tecnología (CTO por sus siglas en inglés) de Mercadona, Sergio Pajares, "esta plataforma propia de inteligencia artificial ayuda a los equipos tecnológicos a crear software de forma más rápida, con mayor calidad y, lo más importante, integrando el conocimiento y el contexto propio".

Mercadona ha añadido que en el desarrollo y la implantación de Atenea participan equipos de diferentes ámbitos de Mercadona IT, entre ellos los de procesos, tecnología, operaciones, infraestructura, diseño o seguridad.

Pajares ha situado como el "reto principal" que la IA entienda cómo trabaja Mercadona y que Atenea funcione como un equipo formado por distintos agentes especializados, cada uno preparado para realizar una tarea concreta o trabajar con una tecnología específica.

En una siguiente fase, Mercadona extenderá el uso de agentes a todo el ciclo de vida del desarrollo para hacer la plataforma más eficiente y que pueda trabajar con modelos de IA de diferentes fabricantes.

"La inteligencia artificial es cada vez más capaz y eficiente. Pero, si no se le marcan límites y objetivos claros, puede cometer errores o trabajar en una dirección equivocada. Lo importante no es solo contar con una IA muy potente, sino asegurarse de que está alineada con las necesidades de la empresa", ha añadido Pajares.

De esta forma, "la IA no sustituye la responsabilidad técnica; la amplifica. Los profesionales mantienen el control y el criterio sobre las decisiones, mientras la plataforma multiplica su capacidad de ejecución", ha concluido el experto.