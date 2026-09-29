El Museo del Jamón da el salto nacional: sale de Madrid para llegar a Andalucía en 2027

El Museo del Jamón factura cerca de 30 millones de euros anuales y vende alrededor de 35.000 jamones y un millón de bocadillos cada año.

La empresa prevé abrir entre tres y cinco nuevos locales al año en ciudades como Málaga, Alicante, Barcelona, Valencia o Sevilla.

Esta será la décima apertura de la cadena, que ya cuenta con presencia internacional en Nueva York mediante un acuerdo de licencia de marca.

El Museo del Jamón abrirá su primer local fuera de Madrid en Andalucía en 2027, aunque aún no se ha confirmado la provincia.

El Museo del Jamón continúa con su plan de expansión. Tras abrir esta misma semana otro local en el centro de Madrid (en la Cava de San Miguel), ya planean dar el salto nacional fuera de la comunidad. Andalucía ha sido la región elegida.

Así, en 2027 la mítica enseña inaugurará un nuevo establecimiento en el sur de España, según confirman desde la compañía a EL ESPAÑOL-Invertia.

No obstante, aún no pueden desvelar qué provincia andaluza será la seleccionada, aunque Sevilla siempre ha estado entre sus ciudades favoritas.

Será la décima apertura, ya que en lo que resta de este año hay previsión de abrir un nuevo Museo del Jamón en Madrid, su ciudad de origen.

No es la primera vez que El Museo del Jamón sale de la capital.

En abril de 2026 dio el salto internacional a Nueva York con el estreno de un local en el espacio gastronómico Mercado Little Spain a través de un acuerdo de licencia de marca con el chef José Andrés.

De hecho, México, Japón o China son otros posibles destinos en su plan de expansión internacional, según cuenta a este periódico Luis Alfonso Muñoz, recién nombrado consejero delegado.

Pero su llegada a Andalucía sí constituye la primera vez que la enseña llega a otro territorio nacional distinto de Madrid y lo hace precisamente a una comunidad donde el jamón es uno de los alimentos por excelencia.

El año pasado la empresa estableció un plan para intentar abrir entre tres y cinco locales al año con Málaga, Alicante, Barcelona, Valencia o Sevilla en el punto de mira.

Historia

En 1978, los hermanos Francisco y Luis Muñoz inauguraron el primer Museo del Jamón en Madrid con la idea de convertir su espacio en museo, y crear así el primer restaurante temático dedicado a esta joya gastronómica.

En los años 80 y 90 abrieron sus puertas al público la gran mayoría de locales que tienen, como el de la calle Mayor o el de Carrera de San Jerónimo.

Sus locales se sitúan en arterias con altísimo tráfico peatonal, lo que les permite tener un cliente local, pero también muy turístico.

Un modelo de negocio que ha calado muy rápido gracias a la estrategia del producto gancho: bocadillos de jamón y cañas de cerveza a precios muy competitivos para atraer a un volumen masivo de clientes.

Museo del jamón Europa Press

Durante la Covid, la cadena reestructura sus operaciones y acomete procesos de digitalización y reorganización de locales.

En 2025, llega otra gran transformación. Los hermanos Muñoz Sánchez compran el 50% de la marca que estaba en posesión de otra rama familiar y acometen una reestructuración societaria.

Es la tercera generación la que ahora está al frente bajo la sociedad de Marcelo Muñoz e Hijos. Y con ella se está potenciando más su expansión.

Actualmente, despachan alrededor de 35.000 jamones y cerca de un millón de bocadillos al año, lo que genera una facturación cercana a los 30 millones de euros anuales.