La pizzería de barrio Can Pizza cumple un año bajo el control del fondo Abordador Capital y acelera su expansión en Madrid

Can Pizza mantiene su apuesta por la pizza artesanal y ha incrementado la oferta sin gluten, llegando esta última a representar el 23% de las ventas en un local de Barcelona.

El plan de expansión contempla abrir entre tres y cuatro locales anuales hasta alcanzar 25 puntos de venta en 2028, sin optar por franquicias.

La cadena suma 13 restaurantes propios, con un nuevo local recién abierto en Pozuelo de Alarcón y dos más previstos en Madrid antes de fin de año.

Can Pizza, referente de pizza artesanal en Barcelona, cumple un año bajo el control del fondo Abordador Capital, que ha invertido 7,2 millones de euros.

Can Pizza es un referente de la pizza artesanal en Barcelona, pero la compañía quiere crecer y hacerse un hueco en otras plazas importantes como Madrid. Lo hará a través de un plan de expansión liderado por el fondo Abordador Capital, que prevé una inversión de 7,2 millones de euros.

En marzo de 2025, esta sociedad de inversión con sede en Luxemburgo, compró el 85% de la sociedad a sus fundadores. Y al finalizar el año se hizo con el otro 15% de la pizzería.

Con su llegada se produjo una fusión societaria para unificar sus 10 locales (existentes en ese momento) en una sola entidad que les permitió “ganar en eficiencia y reducir costes”.

Así lo cuenta en una entrevista a EL ESPAÑOL-Invertia Reyes Giménez, nombrada CEO de Can Pizza en septiembre de 2025.

Un año después la compañía cuenta con 12 restaurantes (ocho en Barcelona, tres en Madrid y uno en Ibiza). Aunque esta misma semana abren uno más en Madrid, concretamente en Pozuelo de Alarcón. Por lo que ya serían 13.

Antes de que acabe el año sumará dos aperturas más en la capital, hasta alcanzar los cuatro nuevos locales en Madrid en 2026: uno ya firmado, cuya ubicación se dará a conocer más adelante, y otro en búsqueda de localización.

“En el caso de Madrid, el objetivo es intentar convertirnos en la pizzería artesana del barrio”, dice Reyes Giménez. Por eso quiere que el consumidor “venga a nuestro local y lo pruebe, porque una vez que lo prueba, fidelizamos”.

Reyes Giménez, CEO Can Pizza. Can Pizza

Los 13 restaurantes son propiedad de la compañía, que no contempla franquiciarlos a corto plazo.

“El plan es crecer con entre tres y cuatro locales nuevos al año”, señala la directiva. Eso les llevará hasta los 25 puntos de venta en 2028.

Ese crecimiento en puntos de venta ya se notará en las cuentas de 2026, que esperan cerrar superando los 12 millones de euros de facturación.

Para 2027, la compañía prevé alcanzar los 16 millones de euros en ventas netas, un 33% más que en 2026, con 18 locales operativos en ese ejercicio.

Pizza artesanal

Este plan de expansión no está reñido con seguir haciendo la pizza de forma artesanal como ventaja diferencial hacia el resto de competidores.

“Cada restaurante es un obrador independiente donde se produce todo el producto en el local: se amasa, se fermenta y se elabora delante del consumidor con ingredientes frescos, naturales y de proveedores locales”, dice la directiva.

De hecho, aunque los fundadores ya no están en la estructura de la compañía, siguen ayudando a asesorar. “Son un pilar en el que apoyarnos”, reconoce la ejecutiva.

No hay que olvidar que Can Pizza nació en 2014 en El Prat de Llobregat, Barcelona, de la mano de Isaac Aliaga, los hermanos italianos Max y Stefano Colombo y Lolo Vuoturini.

Restaurante Can Pizza. Can Pizza.

Sus pizzas saltaron a la fama tras ganar dos veces el premio a la Mejor Pizza de España en el campeonato de Madrid Fusión.

Todo ello con un estilo muy de barrio a la vez que urbano y juvenil. Su público siguen siendo las familias y grupos de amigos.

De ahí que el ticket medio casi no haya subido. Ronda los 20 euros.

Han optado por una estrategia de precios estables porque “el mercado y el entorno está bastante complejo y queríamos facilitar el acceso y que el consumidor nos conozca”, explica Reyes Giménez.

Asimismo, también apuestan por nuevos nichos, como la comida sin gluten. Can Pizza transformó hace poco un local céntrico en Barcelona en formato híbrido (con y sin gluten).

La venta sin gluten ha pasado de representar el 13% al 23% del total del establecimiento. Lo que les permite tener planes de replicarlo en más ubicaciones.