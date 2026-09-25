Demetrio Carceller Arce recibe el Premio de Oro Eduardo Barrachina 2026

El galardón reconoce los logros de empresas españolas en Reino Unido y en años anteriores fue otorgado a compañías como FCC, Indra, RIU Hotels y Navantia.

La inversión de 70 millones de libras en la modernización de la fábrica Eagle Brewery en Bedford ha permitido aumentar la producción, crear un 300% más de empleo y avanzar en sostenibilidad.

Damm, fundada en 1876, ha consolidado su presencia internacional, especialmente en el mercado británico, donde su marca Estrella Damm destaca en la hostelería.

Demetrio Carceller Arce, presidente ejecutivo de Damm, ha recibido el Premio de Oro Eduardo Barrachina 2026 de la Cámara de Comercio de España en el Reino Unido.

La Cámara de Comercio de España en el Reino Unido ha concedido su Premio de Oro Eduardo Barrachina (Eduardo Barrachina Golden Award) 2026 a Damm, grupo cervecero internacional.

El galardón fue recogido por Demetrio Carceller Arce, presidente ejecutivo de Damm, durante una recepción celebrada en la Residencia de la Embajadora de España en Londres.

Fundada en 1876, Damm ha pasado de ser una cervecera mediterránea local a convertirse en uno de los grupos de bebidas internacionales españoles más reconocidos.

Su marca insignia, Estrella Damm ha tenido un fuerte crecimiento en los mercados internacionales y una presencia especialmente destacada en el sector de la hostelería británico.

Hoy, Reino Unido es uno de los mercados más importantes de Damm fuera de España y representa una parte significativa de su negocio internacional.

Un hito clave en la trayectoria de Damm en el Reino Unido ha sido la reciente inversión estratégica de 70 millones de libras para modernizar su fábrica Eagle Brewery, en Bedford.

Adquirida en 2022, la cervecera es hoy una planta de producción de última generación, con una capacidad considerablemente mayor, lo que refuerza el compromiso a largo plazo de Damm con el Reino Unido como uno de sus mercados internacionales clave.

La inversión también ha contribuido a impulsar el crecimiento económico local, generando un 300 % más de empleo nuevo desde 2022, y a lograr importantes avances en sostenibilidad gracias a la reducción de las emisiones del transporte y a unos procesos de producción más eficientes.

El Premio de Oro Eduardo Barrachina sigue siendo uno de los principales eventos corporativos de la Cámara y reconoce los logros sobresalientes de una empresa española que opera en el mercado británico. Entre los galardonados en ediciones anteriores figuran FCC (2025), Indra (2024), RIU Hotels (2023) y Navantia (2022).

Al recibir el premio, Carceller Arce afirmó que su “mayor logro en el Reino Unido es la confianza que nos han otorgado los consumidores, los distribuidores, los propietarios de pubs, los clientes y todos aquellos que han decidido compartir este camino con nosotros. Por eso adquirimos Eagle Brewery en Bedford: para elaborar cerveza aquí, invertir aquí y crear empleo aquí, en un país en el que queríamos invertir, crecer y construir un futuro a largo plazo”.