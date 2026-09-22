Raventós Codorníu factura 234 millones de euros y prevé ganar 14 millones de euros en el ejercicio 2025-2026

El grupo fortalece su estrategia de premiumización, incrementando el valor medio por botella un 2% y consolidando su liderazgo en el mercado español del cava con una cuota del 29,5%.

Su portafolio se distribuye en 59% cava, 39% vino y 2% bebidas no alcohólicas, con ventas en más de 63 países.

La compañía ha alcanzado un EBITDA histórico de 46 millones de euros y mantiene una facturación neta de 197 millones (+1%).

Raventós Codorníu ha cerrado el ejercicio con unas ventas brutas de 234 millones de euros y prevé un beneficio neto récord de 14 millones para 2025-2026.

Raventós Codorníu ha cerrado el ejercicio julio 2025-junio 2026 ha registrado unas ventas brutas de 234 millones de euros (+1% a tasa de cambio constante) y prevé obtener un beneficio neto de 14 millones de euros en su ejercicio fiscal de julio de 2025 a junio de 2026, lo que supone un "récord histórico" para la compañía.

La compañía ha cerrado el ejercicio con una facturación neta de 197 millones, un 1% más, y un Ebitda de 46 millones de euros, el mayor de su historia, mientras que el ratio Ebitda sobre ventas ha alcanzado el 23%.

La facturación neta se sitúa en 197 millones, también ligeramente por encima del ejercicio precedente (+1%).

“En un contexto de mercado desafiante, hemos logrado incrementar nuestras ventas en niveles récord y aumentar nuevamente nuestra rentabilidad hasta alcanzar un nuevo máximo operativo”, señala Sergio Fuster, CEO de Raventós Codorníu.

La compañía prevé mantener su senda de crecimiento sostenible durante el próximo ejercicio, con una evolución positiva tanto en valor como en rentabilidad, en vistas de alcanzar los 48-50 millones de euros de beneficio operativo.

Proyección internacional

Con una presencia consolidada tanto en España como en los mercados internacionales, la compañía comercializa más de 55 millones de botellas al año en más de 63 países.

Su portafolio está compuesto por un 59% de cava, un 39% de vino y un 2% de bebidas no alcohólicas y low alcohol.

En cuanto a la distribución de las ventas, el 57% corresponde al mercado nacional, el 41% al mercado internacional y el 2% al canal digital, reflejando una estrategia equilibrada entre liderazgo local, expansión global y desarrollo de nuevos canales de comercialización.

Con marcas de reconocido prestigio como Codorníu, Viña Pomal, Raimat, Scala Dei, Parxet, Abadia de Poblet y Legaris, entre muchas otras.

Premiumización

Durante el ejercicio 2025-2026, la compañía ha continuado reforzando su posicionamiento premium y ganando valor en los principales mercados donde opera.

En España, las ventas se mantienen estables tanto en el canal de hostelería como en alimentación/supermercados. Raventós Codorníu mantiene su liderazgo en el mercado español de cava en valor y volumen, con una cuota del 29,5% según Nielsen 2026.

En el negocio internacional, creciendo ligeramente versus año anterior, destaca especialmente Brasil, que multiplica sus ventas por 3 (+207%), junto con el sólido crecimiento registrado en Bélgica (+10%), Holanda (+8%), Suecia (+4%), México (+1%) y Latinoamérica (+15%).

El grupo gana cuota de mercado por quinto año consecutivo y continúa creciendo por encima de la media del sector, alcanzando una cuota mundial del cava del 15,77% según IWSR.

El canal digital registra un crecimiento del 7%. Y por su parte, el negocio de enoturismo continúa su evolución positiva, con un incremento del 4% en ventas, registrando la cifra más alta de visitantes de su historia, con más de 139 mil personas este año.

La estrategia de premiumización sigue impulsando el crecimiento rentable del grupo. El valor medio por botella aumenta un +2% respecto al año anterior y acumula un crecimiento del 10% en los últimos cinco años.