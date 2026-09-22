Carrefour sobrevive a la crisis del 'híper': deja de perder cuota y se estabiliza en España

Lidl sigue creciendo y ya alcanza una cuota de mercado del 7,4%, mientras que Alcampo no logra mejorar y baja al 2,7%.

La cadena francesa refuerza su apuesta por el hipermercado, apoyándose en campañas de marketing y en su tarjeta de fidelidad, que supera los 10 millones de socios.

Carrefour ha estabilizado su cuota de mercado en España en el 9% durante los primeros ocho meses de 2026, tras años de descenso.

Carrefour da carpetazo a la crisis del hipermercado en la que lleva años anclada. La cadena gala ha estabilizado su cuota en el 9% en los ocho primeros meses de 2026 tras mucho tiempo cediendo espacio.

Y no sólo deja de perder cuota, sino que empieza a dar visos de poder ganarla a través del hipermercado.

Parte de una buena posición. Es la segunda cadena en nuestro país, sólo por detrás de Mercadona, que con un 27,4% de cuota ha ralentizado su crecimiento.

“El hipermercado es ahora el eje en el que apoya la recuperación de Carrefour y lo hace en ventajas propias de este formato como el desarrollo de la marca de fabricante”, señala Bernardo Rodilla, Retail Client Director de Worldpanel by Numerator.

Además, gana cuota en familias con hijos y refuerza su posicionamiento en hogares senior. La cadena francesa también ha conseguido apalancarse en su tarjeta de fidelidad, que supera los 10 millones de socios.

Carrefour rechazó abandonar el hipermercado ante la pérdida de clientes. Es cierto que no ha abierto más de los 204 con los que cuenta. De hecho, es la empresa con más tiendas de estas dimensiones en nuestro país.

Y tiene el honor de ser la que trajo a España este formato en 1973. El primer 'híper' se ubicó en El Prat de Llobregat (Barcelona).

Aunque no ha inaugurado más, lo que sí ha hecho es revitalizarlo y llamar la atención de los clientes.

¿Cómo? Con todo tipo de campañas de marketing: acampada nocturna en uno de sus hipermercados, bodas en sus pasillos, permitir hacer la compra en patines y hasta ha grabado su primera serie de ficción ambientada en el universo de sus hipermercados.

Pero también es consciente de que con este supermercado de grandes dimensiones no puede crecer mucho más.

Prueba de ello es que Carrefour abrirá 750 tiendas urbanas y de pequeño tamaño hasta 2030. Actualmente cuenta con 1.600 tiendas.

Sólo de enero a septiembre ha inaugurado más de 100 establecimientos. Todos de dimensiones más pequeñas.

Es decir, seguirá la misma estrategia de los últimos años: crecer con tiendas de conveniencia y mantener los hipermercados, pero sin abrir más.

Todo ello para mantener cuota e incluso acercarse a su máximo histórico, que se sitúa en el 10,4% en marzo de 2024.

Pero no lo tendrá nada fácil. Carrefour tiene un rival que le pisa los talones. Hablamos de Lidl, que con su crecimiento imparable tiene un 7,4% de peso en el mercado.

Alcampo

Quien no ha sabido sacar provecho del hipermercado ni de los formatos de proximidad es Alcampo. La otra cadena de alimentación francesa que opera en España (a través de Auchan Retail) cede 0,1 puntos, cerrando los primeros ocho meses de año con una cuota del 2,7%.

“Al igual que Carrefour ha sido víctima de la evolución del hipermercado. Apostando por el formato de proximidad lo intentó compensar, pero no lo ha conseguido”, detalla el analista de Worldpanel by Numerator. La cadena cuenta con cerca de 80 hipermercados.