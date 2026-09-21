Financiera El Corte Inglés se reestructura y absorbe su filial en Portugal

En el ejercicio 2025-26, Financiera El Corte Inglés registró un beneficio neto de 56 millones de euros, un 10,7% más que el periodo anterior.

La empresa seguirá ofreciendo servicios de pago, tarjetas de crédito y financiación al consumo en Portugal a través de una sucursal.

La operación no afecta a clientes ni empleados en Portugal y no tiene impacto societario.

Financiera El Corte Inglés ha absorbido a su filial en Portugal como parte de una reorganización interna para simplificar su estructura.

Nueva reestructuración en El Corte Inglés. Su financiera ha absorbido a su filial en Portugal (Financeira El Corte Inglés Portugal), según queda reflejado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme).

Se trata de un proceso de reorganización interna de Financiera El Corte Inglés para simplificar su estructura en Portugal, según fuentes cercanas a la operación.

Dicha operación no afecta ni a clientes ni empleados de la compañía en Portugal. Tampoco tiene impacto societario.

La empresa seguirá ofreciendo sus servicios en Portugal a través de una sucursal. Hablamos de la gestión de servicios de pago, tarjetas de crédito y financiación al consumo para los clientes del Grupo El Corte Inglés en Portugal.

En España la compañía está participada en un 51% por Santander Consumer Finance (Grupo Santander) y en un 49% por el Grupo El Corte Inglés. Opera bajo la regulación de los establecimientos financieros de crédito (EFC) en España.

Además de financiar las compras de El Corte Inglés, también emite y gestiona la Tarjeta de Compra El Corte Inglés, una tarjeta de crédito para compras en el grupo y establecimientos asociados.

Se trata de una tarjeta universal que se puede utilizar en cualquier gran superficie o comercio.

En el ejercicio 2025-26 (a 28 de febrero de 2026) de El Corte Inglés, Financiera El Corte Inglés registró importantes crecimientos, con un beneficio neto de 56 millones de euros en el ejercicio, lo que significa un incremento del 10,7%.